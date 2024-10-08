Cani Semih Çelik'in Komşusu Cinayet Gününü Anlattı: "Titriyordu, Bembeyaz Olmuştu"

'Binadan bağırma sesleri gelirdi. Baba bağırırdı küfür ederdi. Çocuk da babaya bağırırdı. Anne de babada bize zarar vermedi.

Ama sürekli arada bağırırlardı. Haftada 2-3 kez ses duyulurdu. Bir sefer iki sefer bana bağırmıştı'