Cani Semih Çelik'in Komşusu Cinayet Gününü Anlattı: "Titriyordu, Bembeyaz Olmuştu"
Cani Semih Çelik'in Komşusu Cinayet Gününü Anlattı: "Titriyordu, Bembeyaz Olmuştu"
İstanbul'da henüz hayatlarının baharındaki iki genç kızı yaşamdan koparan 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşusu cinayet gününü anlattı. Aynı binada yaşayan komşu, 'Fırının önünde odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tele 1- Barış Önal
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İstanbul'un Edirnekapı surlarında meydana korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.
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Cani Semih Çelik, ardından telefon kameralarının kayıtta olduğu anlarda kendini surlardan aşağı bırakarak hayatına son vermişti.
tele1.com.tr'den Barış Önal'a konuşan aynı apartmanda yaşadığını söyleyen bir kadın, olay günü yaşananları anlattı.
Semih Çelik'in komşusu şu ifadeleri kullandı: "Olay günü 'baaa' diye ses geldi. Sonrasında saat 2 buçuk gibi fırının kapısındaydı. Odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu. Ölen kızı da daha önce gördüm. Gelip gidiyordu."
Olaydan önce de Çelik'in yaşadığı evden sürekli bağırma sesleri geldiğini belirten komşu ayrıca şunları söyledi: 👇
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