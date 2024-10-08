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Cani Semih Çelik'in Komşusu Cinayet Gününü Anlattı: "Titriyordu, Bembeyaz Olmuştu"

Cani Semih Çelik'in Komşusu Cinayet Gününü Anlattı: "Titriyordu, Bembeyaz Olmuştu"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 19:23

İstanbul'da henüz hayatlarının baharındaki iki genç kızı yaşamdan koparan 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşusu cinayet gününü anlattı. Aynı binada yaşayan komşu, 'Fırının önünde odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu' ifadelerini kullandı.  

Kaynak: Tele 1- Barış Önal

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İstanbul'un Edirnekapı surlarında meydana korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.

İstanbul'un Edirnekapı surlarında meydana korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.

Cani Semih Çelik, ardından telefon kameralarının kayıtta olduğu anlarda kendini surlardan aşağı bırakarak hayatına son vermişti.

Cani Semih Çelik, ardından telefon kameralarının kayıtta olduğu anlarda kendini surlardan aşağı bırakarak hayatına son vermişti.

tele1.com.tr'den Barış Önal'a konuşan aynı apartmanda yaşadığını söyleyen bir kadın, olay günü yaşananları anlattı.

tele1.com.tr'den Barış Önal'a konuşan aynı apartmanda yaşadığını söyleyen bir kadın, olay günü yaşananları anlattı.

Kaynak

Semih Çelik'in komşusu şu ifadeleri kullandı: "Olay günü 'baaa' diye ses geldi. Sonrasında saat 2 buçuk gibi fırının kapısındaydı. Odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu. Ölen kızı da daha önce gördüm. Gelip gidiyordu."

Semih Çelik'in komşusu şu ifadeleri kullandı: "Olay günü 'baaa' diye ses geldi. Sonrasında saat 2 buçuk gibi fırının kapısındaydı. Odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu. Ölen kızı da daha önce gördüm. Gelip gidiyordu."

Olaydan önce de Çelik'in yaşadığı evden sürekli bağırma sesleri geldiğini belirten komşu ayrıca şunları söyledi: 👇

Olaydan önce de Çelik'in yaşadığı evden sürekli bağırma sesleri geldiğini belirten komşu ayrıca şunları söyledi: 👇

'Binadan bağırma sesleri gelirdi. Baba bağırırdı küfür ederdi. Çocuk da babaya bağırırdı. Anne de babada bize zarar vermedi. 

Ama sürekli arada bağırırlardı. Haftada 2-3 kez ses duyulurdu. Bir sefer iki sefer bana bağırmıştı'

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