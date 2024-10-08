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Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polise Yakalattı: Anne Gözyaşlarıyla İzledi

Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polise Yakalattı: Anne Gözyaşlarıyla İzledi

Kırklareli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 17:29

Kırklareli’nde yapılan uyuşturucu operasyonu ilginç anlara sahne oldu. Operasyonda bir eve yapılan baskında, anne uyuşturucu kullanan oğlunu eve çağırarak polislere teslim etti. Evde bekleyen polis ekipleri, eve gelen genci gözaltına alırken annesi ise gözyaşlarını tutamadı.

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Kırklareli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi.

Operasyonda baskın yapılan evde bulunan anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

Operasyonda baskın yapılan evde bulunan anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

İşte o anlar 👇

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