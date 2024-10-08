Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polise Yakalattı: Anne Gözyaşlarıyla İzledi

Kırklareli’nde yapılan uyuşturucu operasyonu ilginç anlara sahne oldu. Operasyonda bir eve yapılan baskında, anne uyuşturucu kullanan oğlunu eve çağırarak polislere teslim etti. Evde bekleyen polis ekipleri, eve gelen genci gözaltına alırken annesi ise gözyaşlarını tutamadı.