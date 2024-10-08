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Hükümetin Getirdiği Ek Vergiler Kriz Çıkardı: Çin, Türkiye'yi Şikayet Etti!

Hükümetin Getirdiği Ek Vergiler Kriz Çıkardı: Çin, Türkiye'yi Şikayet Etti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 17:40

Çin, Türkiye'nin Çinli elektrikli otomobillere getirdiği ek gümrük vergisi ve diğer kısıtlamaları ayrımcılık olarak niteleyerek Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet başvurusu yaptı. 

Kaynak: BloombergHT

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Hükümetin Çinli elektrikli araçlara karşı vergilerle başlattığı mücadelede ortalık karışmış gözüküyor.

Hükümetin Çinli elektrikli araçlara karşı vergilerle başlattığı mücadelede ortalık karışmış gözüküyor.

Çin, Türkiye'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara karşı "ayrımcı önlemler" aldığını öne sürerek konuyu DTÖ'ye taşıdı ve Türkiye'yi kuralları ihlal etmekle suçladı.

Çin, Türkiye'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara karşı "ayrımcı önlemler" aldığını öne sürerek konuyu DTÖ'ye taşıdı ve Türkiye'yi kuralları ihlal etmekle suçladı.

Türkiye'nin almış olduğu kararları "tipik bir korumacı önlem" olarak nitelendiren Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve vergiler konusunda geri adım atmaya çağırdı.

Türkiye'nin almış olduğu kararları "tipik bir korumacı önlem" olarak nitelendiren Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve vergiler konusunda geri adım atmaya çağırdı.

Haziran ayında Çin'den ithal akaryakıt ve hibrit motorlu araçlara ek gümrük vergisi getirilmişti. Eylül ayında ise Çin'den getirilen elektrikli araçların ithalatı için katı şartları şarj edilebilir hibrit otomobil ve ticari araçları kapsayacak şekilde genişletmişti.

Haziran ayında Çin'den ithal akaryakıt ve hibrit motorlu araçlara ek gümrük vergisi getirilmişti. Eylül ayında ise Çin'den getirilen elektrikli araçların ithalatı için katı şartları şarj edilebilir hibrit otomobil ve ticari araçları kapsayacak şekilde genişletmişti.

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