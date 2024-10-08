Cani Semih Çelik'in Surlarda Arkasında Duran Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan cinayet Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 19 yaşındaki cani Semih Çelik, iki genç kızı katlettikten sonra surlardan aşağı atlayarak kendi hayatına son vermişti. Bu anlarda Semih Çelik'in arkasında kameralara yansıyan bir kişi ise büyük merak konusu olmuştu. O kişinin Çelik'i ikna etmek için surlara çıkan polis memur olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi