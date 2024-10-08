Cani Semih Çelik'in Surlarda Arkasında Duran Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Cani Semih Çelik'in Surlarda Arkasında Duran Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan cinayet Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 19 yaşındaki cani Semih Çelik, iki genç kızı katlettikten sonra surlardan aşağı atlayarak kendi hayatına son vermişti. Bu anlarda Semih Çelik'in arkasında kameralara yansıyan bir kişi ise büyük merak konusu olmuştu. O kişinin Çelik'i ikna etmek için surlara çıkan polis memur olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.
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Cani Semih Çelik, ardından kameraların kayıtta olduğu anlarda kendini surlardan aşağı bırakarak hayatına son vermişti.
Semih Çelik'in atladığı anlarda kameralara yansıyan arkadaki bir kişi ise büyük merak konusu olmuştu. İşte o kişinin kim olduğu da bugün ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, görüntüdeki kişi Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru. Polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik'in kendini aşağı bıraktığı öğrenildi.
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Polis olduğu 1453 defa açıklanmıştı
Olsun. 1454 oldu:)
Ne saçma şeylere odaklanıyor millet çok gizem seviyorsak şunlara odaklanmak gerek surlara çıkmak nasıl bu kadar basit böyle bir olay olduğu halde halen etki... Devamını Gör
Ne büyük gizem. Bu video zaten olayı ilk günü çıktı ve kişinin polis olduğu bilmem kaç kere yazıldı 🤦🏻♀️