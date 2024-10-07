Sur Cinayetinde Öldürülen İkbal Uzuner'in Babasının İfadesi Ortaya Çıktı: Olay Günü Yaşananları Anlattı!
Sur Cinayetinde Öldürülen İkbal Uzuner'in Babasının İfadesi Ortaya Çıktı: Olay Günü Yaşananları Anlattı!
Fatih'te Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner, ifadesinde olay gününü anlattı. Acılı baba, 'Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm' ifadelerini kullandı.
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Fatih'teki surlarda 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı. Hasan Uzuner, emniyetteki ifadesinde olay gününe ilişkin şunları söyledi: 👇
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"Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Eşime yerini tarif edip 'gelip telefonu alabilirsiniz' demiş. Bunun üzerine ben de aradım. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi."
"Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm."
Hasan Uzuner, katledilen kızı ve katilin daha önceki tanışıklıklarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: 👇
"Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık."
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