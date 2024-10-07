Semih Çelik'in Babasının İfadesi Ortaya Çıktı: "16 Yaşından Önce Normaldi, Namaz da Kılıyordu"
Semih Çelik'in Babasının İfadesi Ortaya Çıktı: "16 Yaşından Önce Normaldi, Namaz da Kılıyordu"
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı vahşice katlederek hayattan koparan Semih Çelik'in babası ifade verdi. Baba A.Ç., Semih Çelik'in 16 yaşından önce normal biri olduğunu hatta namaz bile kıldığını söyledi. Semih'in odasına girdiklerinde sürekli olarak bilgisayarı kapattığını anlatan baba A.Ç. ayrıca daha önce öğretmenlerin de uyarı yaptığını dile getirdi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan korkunç olay Türkiye'yi yasa boğmuştu. 19 yaşındaki Semih Çelik, cuma günü daha önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cani Semih Çelik, ardından kameralar kayıttayken surlardan atlayarak kendi yaşamına da son vermişti.
Semih Çelik'in babası A.Ç.'nin oğlu ve olay gününe ilişkin verdiği ifadeye de Sabah Gazetesi ulaştı.
Semih Çelik'in babası A.Ç.'nin ifadesinin tamamı şu şekilde: 👇
"Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk. Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine neden böyle düşünüyorsun dediğimde 'Bana okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu. Dışardan okuyup liseyi bitirdi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu."
"Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde Doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu."
"Eşim Semih'in 16 yaşından itibaren, pandemide eve kapanması ile 'Tanrı bizi niye yarattı, madem öleceğimizi biliyordu, niye yarattı' gibi varoluşa dair sorular sorduğunu bana söylemişti. 16 yaşına gelmeden önce de imanlı biriydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana neden Namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın' da demişti."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın