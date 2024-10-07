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Kameralara da Yansıdı: İstanbul'a Düşen Devasa Yıldırım Korku Yarattı!

Kameralara da Yansıdı: İstanbul'a Düşen Devasa Yıldırım Korku Yarattı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 08:47

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası düşen yıldırımlar korku yarattı. Heybeliada'ya düşen devasa bir yıldırım kameralara da yansıdı. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için yaptığı uyarı sonrası dün akşam saatlerinde kent genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için yaptığı uyarı sonrası dün akşam saatlerinde kent genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Pek çok ilçede etkili olan sağanak nedeniyle seller ve su birikintileri oluştu. İstanbul'a gece saatlerinden itibaren düşmeye başlayan yıldırımlar ise korku yarattı.

Pek çok ilçede etkili olan sağanak nedeniyle seller ve su birikintileri oluştu. İstanbul'a gece saatlerinden itibaren düşmeye başlayan yıldırımlar ise korku yarattı.

Özellikle Heybeliada'ya düşen devasa bir yıldırım kameralara böyle yansıdı 👇

Özellikle Heybeliada'ya düşen devasa bir yıldırım kameralara böyle yansıdı 👇

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