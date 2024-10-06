Semih Çelik'in Surlarda Öldürdüğü İkbal Uzuner'in Son Anları Ortaya Çıktı!
Semih Çelik'in Surlarda Öldürdüğü İkbal Uzuner'in Son Anları Ortaya Çıktı!
İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan ve 19 yaşındaki Semih Çelik isimli bir kişinin iki genç kızı hayattan kopardığı cinayetlere ilişkin yeni görüntü kayıtları ortaya çıktı.
Surlarda öldürülen İkbal Uzuner'in cinayetten öncesi surlara gelerek çıktığı ve Semih Çelik'le burda yaklaşık 2 saat kaldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi İkbal Uzuner'in olay yerine geldiği bu anların görüntülerini yayınladı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, önceki gün tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının bağrında vahşice katletmişti.
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Cani Semih Çelik, ardından kameraların kayıtta olduğu anlarda kendini surlardan atarak yaşamına son vermişti.
Sabah Gazetesi'nin yayınladığı görüntülere göre, Semih Çelik elinde bir çanta ile saat 13:52 sıralarında olay yerine geliyor. Bundan yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak İkbal Uzuner geliyor.
Görüntülerde surlara çıkan Semih Çelik'e bakarak konuşan Uzuner'in daha sonra surların üzerine çıktığı görülüyor.
İkbal Uzuner'in olay yerine geldiği anlar 👇
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