Semih Çelik'in Surlarda Öldürdüğü İkbal Uzuner'in Son Anları Ortaya Çıktı!

İstanbul'da Edirnekapı surlarında yaşanan ve 19 yaşındaki Semih Çelik isimli bir kişinin iki genç kızı hayattan kopardığı cinayetlere ilişkin yeni görüntü kayıtları ortaya çıktı.

Surlarda öldürülen İkbal Uzuner'in cinayetten öncesi surlara gelerek çıktığı ve Semih Çelik'le burda yaklaşık 2 saat kaldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi İkbal Uzuner'in olay yerine geldiği bu anların görüntülerini yayınladı.

Kaynak: Sabah Gazetesi