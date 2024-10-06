İfadesinde Çektiği Acıyı Anlatmıştı: Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Hastane Basan Kadın Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basan ve çantasında bomba olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Birgül G. tutuklandı. Kadın ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü ve hastaneye elinde tüfekle birisinin kendisine ateş etmesi için gittiğini anlattı.