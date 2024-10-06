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İfadesinde Çektiği Acıyı Anlatmıştı: Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Hastane Basan Kadın Tutuklandı

İfadesinde Çektiği Acıyı Anlatmıştı: Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Hastane Basan Kadın Tutuklandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 15:33 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 16:32

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane basan ve çantasında bomba olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Birgül G. tutuklandı. Kadın ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü ve hastaneye elinde tüfekle birisinin kendisine ateş etmesi için gittiğini anlattı. 

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Olay, dün gece saatleride Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında yaşandı.

Olay, dün gece saatleride Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında yaşandı.

Ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisine giren Birgül G., “Benim kalbimi durdurun” dedi. Silahlı kadını gören hastane personeli korku dolu dakikalar yaşattı.

Ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisine giren Birgül G., “Benim kalbimi durdurun” dedi. Silahlı kadını gören hastane personeli korku dolu dakikalar yaşattı.

Birgül G., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan yıllardır eziyet gördüğünü belirten Birgül G. ifadesinde, "Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri beni öldürsün istedim. O yüzden hastaneye gittim” dedi.

Birgül G., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan yıllardır eziyet gördüğünü belirten Birgül G. ifadesinde, "Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri beni öldürsün istedim. O yüzden hastaneye gittim” dedi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Birgül G., ‘Tehdit’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Birgül G., ‘Tehdit’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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