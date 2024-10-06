İlber Ortaylı, Arapları Analiz Etti, Türkiye'ye Uyarı Yaptı: "Taraf Olunmamalı"

Prof. Dr. Ortaylı, Ortadoğu'da yükselen tansiyon ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.

Ortaylı, 'Ortadoğu bir cehennemdir ve maalesef kazan yanımızda kaynıyor, katiyen taraflardan birine entegre olmamalıyız ama tedbir almalıyız' ifadelerini kullandı.