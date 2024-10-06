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İlber Ortaylı, Arapları Analiz Etti, Türkiye'ye Uyarı Yaptı: "Taraf Olunmamalı"

İlber Ortaylı, Arapları Analiz Etti, Türkiye'ye Uyarı Yaptı: "Taraf Olunmamalı"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 14:07

Prof. Dr. Ortaylı, Ortadoğu'da yükselen tansiyon ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. 

Ortaylı, 'Ortadoğu bir cehennemdir ve maalesef kazan yanımızda kaynıyor, katiyen taraflardan birine entegre olmamalıyız ama tedbir almalıyız' ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in saldırıları sonrası Ortadoğu'da yükselen tansiyona ilişkin Hürriyet'teki köşesinde oldukça dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in saldırıları sonrası Ortadoğu'da yükselen tansiyona ilişkin Hürriyet'teki köşesinde oldukça dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Ortadoğu içinden çıkılmaz bir cehennemdir ve maalesef kazan yanımızda kaynıyor” diyen Ortaylı, "Katiyen taraflardan birine entegre olmamalıyız ama her anda ateşe düşmemek için gereken tedbirler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Ortadoğu içinden çıkılmaz bir cehennemdir ve maalesef kazan yanımızda kaynıyor” diyen Ortaylı, "Katiyen taraflardan birine entegre olmamalıyız ama her anda ateşe düşmemek için gereken tedbirler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Arapların düzenli bir ordu veya diplomasiye sahip olmadığını vurgulayan Ortaylı şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ortadoğu feci vaziyette ve Arapların düzenli devlet ve orduları yok. Diplomasileri son derece prensipsiz. Aklı başında hiçbir kimsenin tasvip etmeyeceği örgütler işleri yürütmeye kalktılar."

Arapların düzenli bir ordu veya diplomasiye sahip olmadığını vurgulayan Ortaylı şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ortadoğu feci vaziyette ve Arapların düzenli devlet ve orduları yok. Diplomasileri son derece prensipsiz. Aklı başında hiçbir kimsenin tasvip etmeyeceği örgütler işleri yürütmeye kalktılar."

"Osmanlı çekildikten sonra bu memleketler rahat yüzü görmedi. Koca kıtanın haritası ABD’de oyun düzeniyle çiziliyor. "

"Osmanlı çekildikten sonra bu memleketler rahat yüzü görmedi. Koca kıtanın haritası ABD’de oyun düzeniyle çiziliyor. "

"Doğu Akdeniz’de hâkimiyetimiz, Rusya ve İran’ın birlikte hareket etmesine karşı da tedbir almalıyız. Halep gibi önemli bir bölgeyi Türkiye’nin kontrol altında tutması gerekiyor. Bunun dışında Şam’da namaz kılmak gibi parlak fikirlerden (!) vazgeçmek gerekir, düşünmemek bile gerekir.”

"Doğu Akdeniz’de hâkimiyetimiz, Rusya ve İran’ın birlikte hareket etmesine karşı da tedbir almalıyız. Halep gibi önemli bir bölgeyi Türkiye’nin kontrol altında tutması gerekiyor. Bunun dışında Şam’da namaz kılmak gibi parlak fikirlerden (!) vazgeçmek gerekir, düşünmemek bile gerekir.”

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