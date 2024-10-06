Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
ATM'ler Bile Değişti, Piyasada İlginç Tablo: Her Yer 200 TL Oldu!

ATM'ler Bile Değişti, Piyasada İlginç Tablo: Her Yer 200 TL Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 13:15

Türkiye'de yüksek seyreden enflasyon ve hükümetin büyük banknot basmaya mesafeli davranması nedeniyle ortaya oldukça ilginç bir tablo çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre tedavüldeki kağıt paraların yarısını artık 200 TL oluşturuyor.  

Kaynak: Cumhuriyet

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhuriyet Gazetesi'nin Merkez Bankası verilerinden aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de artık tedavüldeki banknotların yüzde 49.7'si en büyük para olan 200 TL'lerden oluşuşor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Merkez Bankası verilerinden aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de artık tedavüldeki banknotların yüzde 49.7'si en büyük para olan 200 TL'lerden oluşuşor.

200 TL ilk çıktığında 132 dolara karşılık gelirken bu değer bugün 6 doların altında.

Piyasada 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlara ihtiyaç olduğu sıklıkla dillendirilse de hükümet hala yeni banknotlar için mesafeli tavrını koruyor.

Piyasada 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlara ihtiyaç olduğu sıklıkla dillendirilse de hükümet hala yeni banknotlar için mesafeli tavrını koruyor.

Türkiye'deki ATM'lerin büyük çoğunluğunda da artık 5, 10, 20 TL banknotlar yer almıyor.

Türkiye'deki ATM'lerin büyük çoğunluğunda da artık 5, 10, 20 TL banknotlar yer almıyor.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçen ay ATM'lerden 50 ve 100 TL'lerin kaldırılması için de bazı görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçen ay ATM'lerden 50 ve 100 TL'lerin kaldırılması için de bazı görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara bekliyoruz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın