ATM'ler Bile Değişti, Piyasada İlginç Tablo: Her Yer 200 TL Oldu!
ATM'ler Bile Değişti, Piyasada İlginç Tablo: Her Yer 200 TL Oldu!
Türkiye'de yüksek seyreden enflasyon ve hükümetin büyük banknot basmaya mesafeli davranması nedeniyle ortaya oldukça ilginç bir tablo çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre tedavüldeki kağıt paraların yarısını artık 200 TL oluşturuyor.
Kaynak: Cumhuriyet
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Cumhuriyet Gazetesi'nin Merkez Bankası verilerinden aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de artık tedavüldeki banknotların yüzde 49.7'si en büyük para olan 200 TL'lerden oluşuşor.
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Piyasada 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlara ihtiyaç olduğu sıklıkla dillendirilse de hükümet hala yeni banknotlar için mesafeli tavrını koruyor.
Türkiye'deki ATM'lerin büyük çoğunluğunda da artık 5, 10, 20 TL banknotlar yer almıyor.
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu geçen ay ATM'lerden 50 ve 100 TL'lerin kaldırılması için de bazı görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü.
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