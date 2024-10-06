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Küçük Kız “Şantajla Kendimi Kesiyorum” Demişti: Yeni İtiraf Şoke Etti: “Biz Paramızı Böyle Kazanıyoruz”

Küçük Kız “Şantajla Kendimi Kesiyorum” Demişti: Yeni İtiraf Şoke Etti: “Biz Paramızı Böyle Kazanıyoruz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 12:54

Kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını açıklayan küçük kızın sosyal medyada paylaştığı ifşa videosu büyük olay yaratırken şimdi de bir Discord kanalındaki skandal konuşmalar dehşete düşürdü. 

'Birkaç eşeği dövdürdük veya elini, kolunu kestirdik diye 80 milyona konu olduk' diyen maganda, şantaj yaparak para kazandığını söyledi. 

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da Türkiye'de olduğu tespit edilen şahsın tüm bilgilerinin emniyete verildiğini duyurdu…. 

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Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.

Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.

Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti. Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi:

Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti. Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi:

'Ben buracıkta yaşamak için çabalıyorum. Gelip beni tehdit ediyorlar. Diyorlar ki: Evine ihbar basarım, kendini kesmezsen bütün her şeyini ailene atarım falan diyorlar. Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisini kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar. Kendini kesmezsen şöyle, böyle yaparız...'

Detayları buradan okuyabilirsiniz...

Küçük kızın ifşa ettiği kullanıcı adları arasında da "Nico" geçiyordu.

Küçük kızın ifşa ettiği kullanıcı adları arasında da "Nico" geçiyordu.

Sosyal medyada infial yaratan yeni videoda, Nico adlı kullanıcının Discord kanalındaki gruba şu konuşmayı yaptığı duyuldu:

Sosyal medyada infial yaratan yeni videoda, Nico adlı kullanıcının Discord kanalındaki gruba şu konuşmayı yaptığı duyuldu:

'Son zamanlarda 80 milyona konu olduk. Konu olmamızın sebebi de birkaç tane eşeği dövdük veya dövdürdük diye. Elini, kolunu kestirdiğimiz için de olabilir.

Önemli olan isim olmak değil, şantaj yaparak kazanıyorduk paramızı. Sanırım yaptığımız işler birilerine çok koymuş. Bizle yarışanlar yarışamadığı için böyle bir durumdalar.

Kimse bizi ne yıldırabilir ne durdurabilir. Kendileri de açıklama yaptılar; 'Mozart dışında elebaşları yurt dışındadır' diye. Ben de yurt dışındayım, birkaç kişi daha yurt dışında.'

Kanada'dayım gençler. İstiyorlarsa kralı gelsin, Allah'ın bir kulu hiçbir şey yapamaz. Yaptıklarımın her zaman arkasındayım, bir daha olsa bir daha yaparım. Ben paramı böyle kazanıyorum. Ekmeğime böyle bakıyorum.

Biz yine icraatımızı yapmaya devam edeceğiz. Kralı gelse yıkılmayız. Bu camiada her zaman varız. Herkes bizi bilsin. Bizden olmayanlar çok şey kaybetti. Bizimle olmanızı her zaman isteriz. Yanımıza her geleni hem isim ediyoruz hem parasını kazandırıyoruz. Bizimle olan herkes kendi ekmeğini kazanıyor.'

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da yayında 'Kanada'dayım' diyen bu kişinin Türkiye'de olduğunun tespit edildiğini bilgilerin gerekli yerlerle paylaşıldığını yazdı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da yayında 'Kanada'dayım' diyen bu kişinin Türkiye'de olduğunun tespit edildiğini bilgilerin gerekli yerlerle paylaşıldığını yazdı.
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