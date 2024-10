Küçük Kız “Şantajla Kendimi Kesiyorum” Demişti: Yeni İtiraf Şoke Etti: “Biz Paramızı Böyle Kazanıyoruz”

'Son zamanlarda 80 milyona konu olduk. Konu olmamızın sebebi de birkaç tane eşeği dövdük veya dövdürdük diye. Elini, kolunu kestirdiğimiz için de olabilir.

Önemli olan isim olmak değil, şantaj yaparak kazanıyorduk paramızı. Sanırım yaptığımız işler birilerine çok koymuş. Bizle yarışanlar yarışamadığı için böyle bir durumdalar.

Kimse bizi ne yıldırabilir ne durdurabilir. Kendileri de açıklama yaptılar; 'Mozart dışında elebaşları yurt dışındadır' diye. Ben de yurt dışındayım, birkaç kişi daha yurt dışında.'

Kanada'dayım gençler. İstiyorlarsa kralı gelsin, Allah'ın bir kulu hiçbir şey yapamaz. Yaptıklarımın her zaman arkasındayım, bir daha olsa bir daha yaparım. Ben paramı böyle kazanıyorum. Ekmeğime böyle bakıyorum.

Biz yine icraatımızı yapmaya devam edeceğiz. Kralı gelse yıkılmayız. Bu camiada her zaman varız. Herkes bizi bilsin. Bizden olmayanlar çok şey kaybetti. Bizimle olmanızı her zaman isteriz. Yanımıza her geleni hem isim ediyoruz hem parasını kazandırıyoruz. Bizimle olan herkes kendi ekmeğini kazanıyor.'