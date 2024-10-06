Küçük Kız “Şantajla Kendimi Kesiyorum” Demişti: Yeni İtiraf Şoke Etti: “Biz Paramızı Böyle Kazanıyoruz”
Küçük Kız “Şantajla Kendimi Kesiyorum” Demişti: Yeni İtiraf Şoke Etti: “Biz Paramızı Böyle Kazanıyoruz”
Kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını açıklayan küçük kızın sosyal medyada paylaştığı ifşa videosu büyük olay yaratırken şimdi de bir Discord kanalındaki skandal konuşmalar dehşete düşürdü.
'Birkaç eşeği dövdürdük veya elini, kolunu kestirdik diye 80 milyona konu olduk' diyen maganda, şantaj yaparak para kazandığını söyledi.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da Türkiye'de olduğu tespit edilen şahsın tüm bilgilerinin emniyete verildiğini duyurdu….
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Her geçen gün şiddet haberleri ve detayları artarken sosyal medyada yayılan bir video da izleyen herkesin adeta kanını dondurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan küçük bir kız, sahte ihbarlar ve şantajlarla kendisine zorla eylemlerde bulundurulduğunu söyledi.
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Küçük kız, tehdit eden isimleri sayarak, kendini kesmediği takdirde ailesine kendisiyle ilgili her şeyin anlatılacağı yönünde tehditler aldığını ifade etti. Kendisini yaraladığı anların fotoğraflarını da paylaşan küçük kız "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum" diyerek yardım istedi:
Küçük kızın ifşa ettiği kullanıcı adları arasında da "Nico" geçiyordu.
Sosyal medyada infial yaratan yeni videoda, Nico adlı kullanıcının Discord kanalındaki gruba şu konuşmayı yaptığı duyuldu:
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da yayında 'Kanada'dayım' diyen bu kişinin Türkiye'de olduğunun tespit edildiğini bilgilerin gerekli yerlerle paylaşıldığını yazdı.
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