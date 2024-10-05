'Prof. Dr.' Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu: "İslam Hassasiyetiyle Yetiştirilseydi Namahrem Katille Tanışmayacaktı"

'Katillere en ağır cezalar verilsin mi? Verilsin tabii ki, geç bile kalındı.

Ama bu asıl çözüm değil, sivrisineği öldürmektir. Aslolan bataklığı kurutmaktır.

Onun için de Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı.

İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz.

Gördüğünüz gibi batıdan ithal ettiğiniz şeytanın kanunları masumları koruyamıyor ve İslami kanunlar hiçbir şekilde yürürlükte olmamasına rağmen yine bir yığın it sürüsü hala İslam'ı suçluyor.

Neymiş efendim; baskı varmış, gençler baskıdan kurtulmaya çalışıyorlarmış diye hiçbir gerçek temeli olmayan saçma sapan iddialarla, çocukların asıl katline sebep olan o batının şeytan kanunlarının sebep olduğu cinayetleri bu şekilde gizlemeye çalışıyorlar.'