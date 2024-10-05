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'Prof. Dr.' Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu: "İslam Hassasiyetiyle Yetiştirilseydi Namahrem Katille Tanışmayacaktı"

'Prof. Dr.' Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu: "İslam Hassasiyetiyle Yetiştirilseydi Namahrem Katille Tanışmayacaktı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 00:40 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 00:52

Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ gibi, “Fazla mastürbasyon yapan erkek eşcinselliği yönleniyor” gibi tartışma yaratan ve tepki çeken açıklamalarda bulunan ‘Prof. Dr.’ Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu, 19 yaşındaki katil Semih Çelik iki kişiyi vahşice öldürdüğü olay hakkındaki yorumuyla bir kez daha büyük tepki geçti. 

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‘Prof. Dr.’ unvanına sahip olan Ebubekir Sofuoğlu yaptığı bir açıklamayla daha büyük tepki çekti.

‘Prof. Dr.’ unvanına sahip olan Ebubekir Sofuoğlu yaptığı bir açıklamayla daha büyük tepki çekti.

Daha önce yaptığı ‘Üniversiteler fuhuş evleri gibi’ açıklamasıyla hakkında soruşturma da açılan Ebubekir Sofuoğlu’nun yeni konusu Fatih’te yaşanan vahşi cinayet.

Daha önce yaptığı ‘Üniversiteler fuhuş evleri gibi’ açıklamasıyla hakkında soruşturma da açılan Ebubekir Sofuoğlu’nun yeni konusu Fatih’te yaşanan vahşi cinayet.

Katil Semih Çelik’in iki genç kızı vahşice öldürdüğü olayla ilgili “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz” dedi.

Katil Semih Çelik’in iki genç kızı vahşice öldürdüğü olayla ilgili “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz” dedi.

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

'Katillere en ağır cezalar verilsin mi? Verilsin tabii ki, geç bile kalındı.

Ama bu asıl çözüm değil, sivrisineği öldürmektir. Aslolan bataklığı kurutmaktır.

Onun için de Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı.

İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz.

Gördüğünüz gibi batıdan ithal ettiğiniz şeytanın kanunları masumları koruyamıyor ve İslami kanunlar hiçbir şekilde yürürlükte olmamasına rağmen yine bir yığın it sürüsü hala İslam'ı suçluyor.

Neymiş efendim; baskı varmış, gençler baskıdan kurtulmaya çalışıyorlarmış diye hiçbir gerçek temeli olmayan saçma sapan iddialarla, çocukların asıl katline sebep olan o batının şeytan kanunlarının sebep olduğu cinayetleri bu şekilde gizlemeye çalışıyorlar.'

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