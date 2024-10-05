'Prof. Dr.' Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu: "İslam Hassasiyetiyle Yetiştirilseydi Namahrem Katille Tanışmayacaktı"
'Prof. Dr.' Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu: "İslam Hassasiyetiyle Yetiştirilseydi Namahrem Katille Tanışmayacaktı"
Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ gibi, “Fazla mastürbasyon yapan erkek eşcinselliği yönleniyor” gibi tartışma yaratan ve tepki çeken açıklamalarda bulunan ‘Prof. Dr.’ Unvanlı Ebubekir Sofuoğlu, 19 yaşındaki katil Semih Çelik iki kişiyi vahşice öldürdüğü olay hakkındaki yorumuyla bir kez daha büyük tepki geçti.
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‘Prof. Dr.’ unvanına sahip olan Ebubekir Sofuoğlu yaptığı bir açıklamayla daha büyük tepki çekti.
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Daha önce yaptığı ‘Üniversiteler fuhuş evleri gibi’ açıklamasıyla hakkında soruşturma da açılan Ebubekir Sofuoğlu’nun yeni konusu Fatih’te yaşanan vahşi cinayet.
Katil Semih Çelik’in iki genç kızı vahşice öldürdüğü olayla ilgili “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz” dedi.
İşte o açıklama:
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