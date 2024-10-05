Sedat Peker’den Aylar Sonra İlk Video: Sedat Peker Suskunluğunu Tacizci ve Tecavüzcüler İçin Bozdu

Bir dönem yayınladığı videolar ile gündem yaratan, şimdilerde ise dijital tecritte bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından aylar sonra ilk defa bir video paylaştı. Sedat Peker’in videosunda “Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” mesajı yer aldı.