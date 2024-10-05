Sedat Peker’den Aylar Sonra İlk Video: Sedat Peker Suskunluğunu Tacizci ve Tecavüzcüler İçin Bozdu
Sedat Peker’den Aylar Sonra İlk Video: Sedat Peker Suskunluğunu Tacizci ve Tecavüzcüler İçin Bozdu
Bir dönem yayınladığı videolar ile gündem yaratan, şimdilerde ise dijital tecritte bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından aylar sonra ilk defa bir video paylaştı. Sedat Peker’in videosunda “Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” mesajı yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir video paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili bir videosunu paylaşan Sedat Peker, mesajında "Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” dedi.
İşte Sedat Peker’in uzun zaman sonra paylaştığı o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın