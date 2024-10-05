Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sedat Peker’den Aylar Sonra İlk Video: Sedat Peker Suskunluğunu Tacizci ve Tecavüzcüler İçin Bozdu

Sedat Peker’den Aylar Sonra İlk Video: Sedat Peker Suskunluğunu Tacizci ve Tecavüzcüler İçin Bozdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.10.2024 - 23:31 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 23:39

Bir dönem yayınladığı videolar ile gündem yaratan, şimdilerde ise dijital tecritte bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından aylar sonra ilk defa bir video paylaştı. Sedat Peker’in videosunda “Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” mesajı yer aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir video paylaşımı geldi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir video paylaşımı geldi.

Son günlerde artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili bir videosunu paylaşan Sedat Peker, mesajında "Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” dedi.

Son günlerde artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili bir videosunu paylaşan Sedat Peker, mesajında "Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” dedi.

İşte Sedat Peker’in uzun zaman sonra paylaştığı o video:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
14
4
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın