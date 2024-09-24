Zor Günler Geçiren Eski Yeşilçam Yıldızı Serpil Örümcer'den Sedat Peker İçin Video!
Zor Günler Geçiren Eski Yeşilçam Yıldızı Serpil Örümcer'den Sedat Peker İçin Video!
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeşilçam'da 'Bayan Bacak' lakabıyla bilinen ve son dönemlerde büyük maddi zorluklar çeken Serpil Örümcer'e yardım ettiği ortaya çıktı. Örümcer, Peker için teşekkür videosu çekti.
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Serpil Örümcer, Yeşilçam'da "Bayan Bacak" lakabıyla bilinen ve 70'li yıllarda şöhret olan ünlü bir şarkıcı ve oyuncuydu.
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Bu sıralar oldukça zor günler geçiren Örümcer, Fatih’teki Ayın Biri Kilisesi önünde takı tezgahı açarak hayatını idame ettirmeye çalışmış ancak zabıta engeline takıldığını söylemişti.
Serpil Örümcer, son olarak evinin elektrik ve su faturalarını yatıramadığını söyleyerek sosyal medyadan yardım istemişti.
Eski sanatçının bu yardım talebi sonrası suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak bulunan Sedat Peker'in devreye girdiği öğrenildi.
Serpil Örümcer çektiği videoda, "Bu süreçte bana en büyük yardımı Sedat Peker yapmış olduğu için ona ve ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Serpil Örümcer'in Sedat Peker'e teşekkür için çektiği video 👇
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