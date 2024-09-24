Bulgar Değil Amerikan Çavuşu: Hatay'da Bir Adamı Eşi Görülmemiş Şekilde Dolandırdılar!

Türkiye'de geride bıraktığımız 10 yılda oldukça yaygın olan Bulgar kadın numarası ile dolandırma methodu artık geride kalmış gözüküyor. Hatay'da 34 yaşında Hilal Hüner isimli bir vatandaşı, 'Amerikan Ordusu'nda kadın çavuş' numarasıyla 24 bin lira dolandırdılar.