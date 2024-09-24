Bulgar Değil Amerikan Çavuşu: Hatay'da Bir Adamı Eşi Görülmemiş Şekilde Dolandırdılar!
Bulgar Değil Amerikan Çavuşu: Hatay'da Bir Adamı Eşi Görülmemiş Şekilde Dolandırdılar!
Türkiye'de geride bıraktığımız 10 yılda oldukça yaygın olan Bulgar kadın numarası ile dolandırma methodu artık geride kalmış gözüküyor. Hatay'da 34 yaşında Hilal Hüner isimli bir vatandaşı, 'Amerikan Ordusu'nda kadın çavuş' numarasıyla 24 bin lira dolandırdılar.
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Hatay'da yaşayan 34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli kadın fotoğrafı kullanan bir hesapla iletişime geçti.
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Amerikan ordusunda çavuş olduğunu söyleyen kişi, Yemen'de görev yaptığını ve yurt dışına 2 külçe altın ile 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
İkili arasında İngilizce başlayan sohbet daha sonra Türkçe'ye döndü.
Hüner karşılıklı mesajlaşma sonrası dolandırıcının kendisine yolladığı hesaba 24 bin 321 TL para yolladı.
Hüner dolandırıcıdan şikayetçi oldu ve yaşadıkları için şunları söyledi: "Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti."
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