Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Bu Pastırma Yazı Değil" Diyerek Duyurdu: Hava Durumu Sürpriz Yapacak!
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Bu Pastırma Yazı Değil" Diyerek Duyurdu: Hava Durumu Sürpriz Yapacak!
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının ciddi şekilde artacağını duyurdu. 'Yaz geri geliyor' diyen Orhan Şen, yeni sıcak hava dalgasının 'Pastırma Yazı' ile alakalı olmadığını da ekledi.
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Türkiye'de eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıkları düşmüş ve yağışlar etkili olmaya başlamıştı. Ancak meteoroloji uzmanlarına göre kışlıkları erken çıkaranlar için büyük bir sürpriz yolda.
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.
"Yaz geri geliyor" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını ve hafta sonu itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkılacağını duyurdu.
Orhan Şen hava sıcaklıklarındaki artışın "Pastırma Sıcakları" ile alakalı olmadığını da belirterek şöyle devam etti: 👇
Orhan Şen'in paylaşımı 👇
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