Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Bu Pastırma Yazı Değil" Diyerek Duyurdu: Hava Durumu Sürpriz Yapacak!

'Bu Pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları Kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece aradında 20 derece cıvarında fark olursa pastırma sıcakları denir.'

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