Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Bu Pastırma Yazı Değil" Diyerek Duyurdu: Hava Durumu Sürpriz Yapacak!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Bu Pastırma Yazı Değil" Diyerek Duyurdu: Hava Durumu Sürpriz Yapacak!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 15:44

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının ciddi şekilde artacağını duyurdu. 'Yaz geri geliyor' diyen Orhan Şen, yeni sıcak hava dalgasının 'Pastırma Yazı' ile alakalı olmadığını da ekledi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'de eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıkları düşmüş ve yağışlar etkili olmaya başlamıştı. Ancak meteoroloji uzmanlarına göre kışlıkları erken çıkaranlar için büyük bir sürpriz yolda.

Türkiye'de eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıkları düşmüş ve yağışlar etkili olmaya başlamıştı. Ancak meteoroloji uzmanlarına göre kışlıkları erken çıkaranlar için büyük bir sürpriz yolda.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

"Yaz geri geliyor" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını ve hafta sonu itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkılacağını duyurdu.

"Yaz geri geliyor" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını ve hafta sonu itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkılacağını duyurdu.

Orhan Şen hava sıcaklıklarındaki artışın "Pastırma Sıcakları" ile alakalı olmadığını da belirterek şöyle devam etti: 👇

Orhan Şen hava sıcaklıklarındaki artışın "Pastırma Sıcakları" ile alakalı olmadığını da belirterek şöyle devam etti: 👇

'Bu Pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları Kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece aradında 20 derece cıvarında fark olursa pastırma sıcakları denir.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Orhan Şen'in paylaşımı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın