Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, Şeyda Polisin Şehit Düştüğü Olayı Yorumladı: "Neden Polisimiz Ateş Açamıyor?"
Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, Şeyda Polisin Şehit Düştüğü Olayı Yorumladı: "Neden Polisimiz Ateş Açamıyor?"
Eski FBI ajanı Erdal Kaya, dün 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili konuştu. Olay anını yorumlayan Kaya, Türk polisinin orantılı güç kullanımı şartları nedeniyle ateş açmakta zorluk çektiğini ve sınırlı yetkiler nedeniyle böyle durumların yaşandığını öne sürdü.
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İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak şehit oldu.
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Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olması ise tepki çekmişti.
Amerikalı Aynasız olarak tanınan ve bu isimle yayınlar yapan eski FBI ajanı Erdal Kaya, Şeyda polisin vurulduğu ana dair görüntüleri analiz etti ve Türkiye'deki orantılı müdahale sınırlamalarını eleştirdi. Kaya, şu ifadeleri kullandı: 👇
Kaya 'orantılı güç kullanımı' şartının polisi zor duruma düşürdüğünün altını çizerek şöyle devam etti 👇
Türkiye'de polislerin eğitimi konusuna da ayrı bir parantez açan Kaya, polislerin atış eğitimlerini vücuda yaptığını ancak gerçek hayatta ancak ayağa ateş etmesine izin olduğunu ekledi.
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Şeyda polisin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler 👇
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