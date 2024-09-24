Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, Şeyda Polisin Şehit Düştüğü Olayı Yorumladı: "Neden Polisimiz Ateş Açamıyor?"

'Yumruk atan adamın orantısı belki elektro şoktur belki biber gazıdır…

Ama bir adam bıçakla geliyorsa onun orantısı bacağına sıkmak mıdır.

Besbelli beni öldürmeye geliyor. Adama ben neden etkisiz hale gelmesi çok düşük bir yerine ateş edeyim.

Sen bana balyozla vuruyorsun ben sana tokat atıyorum. Ben bu kavgayı nasıl kazanacağım?'