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Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, Şeyda Polisin Şehit Düştüğü Olayı Yorumladı: "Neden Polisimiz Ateş Açamıyor?"

Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, Şeyda Polisin Şehit Düştüğü Olayı Yorumladı: "Neden Polisimiz Ateş Açamıyor?"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 14:07

Eski FBI ajanı Erdal Kaya, dün 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili konuştu. Olay anını yorumlayan Kaya, Türk polisinin orantılı güç kullanımı şartları nedeniyle ateş açmakta zorluk çektiğini ve sınırlı yetkiler nedeniyle böyle durumların yaşandığını öne sürdü. 

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İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak şehit oldu.

İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak şehit oldu.

Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olması ise tepki çekmişti.

Geçit'in 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel Taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 26 suç kaydı olması ise tepki çekmişti.

Amerikalı Aynasız olarak tanınan ve bu isimle yayınlar yapan eski FBI ajanı Erdal Kaya, Şeyda polisin vurulduğu ana dair görüntüleri analiz etti ve Türkiye'deki orantılı müdahale sınırlamalarını eleştirdi. Kaya, şu ifadeleri kullandı: 👇

Amerikalı Aynasız olarak tanınan ve bu isimle yayınlar yapan eski FBI ajanı Erdal Kaya, Şeyda polisin vurulduğu ana dair görüntüleri analiz etti ve Türkiye'deki orantılı müdahale sınırlamalarını eleştirdi. Kaya, şu ifadeleri kullandı: 👇

'O şahıs polisin silahına elini attığı anda, öteki polis(ler) tarafından boğuşma içinde vurulmalıydı. 

Arkadaşlar, bir kişi polisin silahını neden almaya çalışsın ki boğuşarak?

Neden polisimiz böyle durumlarda bile ateş açamıyor şahsa? Gerçekten kalp kırıcı bir durum.'

Kaya 'orantılı güç kullanımı' şartının polisi zor duruma düşürdüğünün altını çizerek şöyle devam etti 👇

Kaya 'orantılı güç kullanımı' şartının polisi zor duruma düşürdüğünün altını çizerek şöyle devam etti 👇

'Yumruk atan adamın orantısı belki elektro şoktur belki biber gazıdır… 

Ama bir adam bıçakla geliyorsa onun orantısı bacağına sıkmak mıdır. 

Besbelli beni öldürmeye geliyor. Adama ben neden etkisiz hale gelmesi çok düşük bir yerine ateş edeyim. 

Sen bana balyozla vuruyorsun ben sana tokat atıyorum. Ben bu kavgayı nasıl kazanacağım?'

Türkiye'de polislerin eğitimi konusuna da ayrı bir parantez açan Kaya, polislerin atış eğitimlerini vücuda yaptığını ancak gerçek hayatta ancak ayağa ateş etmesine izin olduğunu ekledi.

Türkiye'de polislerin eğitimi konusuna da ayrı bir parantez açan Kaya, polislerin atış eğitimlerini vücuda yaptığını ancak gerçek hayatta ancak ayağa ateş etmesine izin olduğunu ekledi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Erdal Kaya'nın konuyla ilgili değerlendirmeleri 👇

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Şeyda polisin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler 👇

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