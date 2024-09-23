26 Suç Kayıtlı Polis Katilinin Eski Arkadaşı Konuştu: "Belalı Bir Tipti, Biz 6-7 Suç Kaydı Var Sanıyorduk"

'Akşam burada bir genci gözaltına almak istemişler emniyete götürmek için. Fakat burada bir arbede yaşanmış teslim olma olmama konusunda.

Polisin silahını alarak rastgele ateş etmiş etrafa. Vuran gencin annesi de ayağından yaralanmış. Diğer polis de elinden yaralanmış.

Daha sonra kaçmaya çalışmış. Polisin silahını almış. Polisimiz başından aldığı kurşunla şehit oluyor.

Diğer kurşunlar da malzemelere ve cama isabet ediyor.'