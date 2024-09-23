26 Suç Kayıtlı Polis Katilinin Eski Arkadaşı Konuştu: "Belalı Bir Tipti, Biz 6-7 Suç Kaydı Var Sanıyorduk"
26 Suç Kayıtlı Polis Katilinin Eski Arkadaşı Konuştu: "Belalı Bir Tipti, Biz 6-7 Suç Kaydı Var Sanıyorduk"
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İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.
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Yunus Emre Geçit olay sonrası Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı ve adliyeye çöp poşedi içinde hayvan aracı ile getirildi.
27 yaşındaki polis memurunun öldürülmesi sonrası toplumun her kesiminden olaya ilişkin ses yükseldi. Yapılan paylaşımlarda zanlının 26 suç kaydına karşın serbest olması eleştiriliyor.
Türkiye'nin gündemine oturan saldırgan hakkında eski yakın arkadaşı Göktuğ Mutlu da DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Göktuğ Mutlu, Yunus Emre Geçti için şöyle konuştu: 👇
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Caddede kasap dükkanı olan Suat Çetin ise dün gece yaşanlar için şunları söyledi: 👇
Olay anına ilişkin görüntüler 👇
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