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26 Suç Kayıtlı Polis Katilinin Eski Arkadaşı Konuştu: "Belalı Bir Tipti, Biz 6-7 Suç Kaydı Var Sanıyorduk"

26 Suç Kayıtlı Polis Katilinin Eski Arkadaşı Konuştu: "Belalı Bir Tipti, Biz 6-7 Suç Kaydı Var Sanıyorduk"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 16:13

İstanbul Ümraniye’de Şeyda Yılmaz isimli polis memurunu şehit eden 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçit'in eski en yakın arkadaşı konuştu. Göktuğ Mutlu, 'Biraz belalı bir tipti. Bayağı suç kaydı vardı. Biz bunun farkında değildik. 6-7 tane biliyorduk' ifadelerini kullandı. 

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İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

İstanbul Ümraniye’de dün Şeyda Yılmaz isimli polis memuru, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit isimli bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Yunus Emre Geçit’in toplam 26 suç kaydı bulunuyor: 👇

Yunus Emre Geçit olay sonrası Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı ve adliyeye çöp poşedi içinde hayvan aracı ile getirildi.

Yunus Emre Geçit olay sonrası Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı ve adliyeye çöp poşedi içinde hayvan aracı ile getirildi.

27 yaşındaki polis memurunun öldürülmesi sonrası toplumun her kesiminden olaya ilişkin ses yükseldi. Yapılan paylaşımlarda zanlının 26 suç kaydına karşın serbest olması eleştiriliyor.

27 yaşındaki polis memurunun öldürülmesi sonrası toplumun her kesiminden olaya ilişkin ses yükseldi. Yapılan paylaşımlarda zanlının 26 suç kaydına karşın serbest olması eleştiriliyor.

Türkiye'nin gündemine oturan saldırgan hakkında eski yakın arkadaşı Göktuğ Mutlu da DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gündemine oturan saldırgan hakkında eski yakın arkadaşı Göktuğ Mutlu da DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Göktuğ Mutlu, Yunus Emre Geçti için şöyle konuştu: 👇

Göktuğ Mutlu, Yunus Emre Geçti için şöyle konuştu: 👇

'Eski yakın arkadaşım.19 yaşında Yunus Emre Geçit. 

Biraz belalı bir tipti. Bayağı suç kaydı vardı. 

Biz bunun farkında değildik.6-7 tane biliyorduk. 

26 tane çıkınca bayağı şaşırdık eski arkadaşı olarak. Annesini de yanlışlıkla vurmuş sanırım.'

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Caddede kasap dükkanı olan Suat Çetin ise dün gece yaşanlar için şunları söyledi: 👇

Caddede kasap dükkanı olan Suat Çetin ise dün gece yaşanlar için şunları söyledi: 👇

'Akşam burada bir genci gözaltına almak istemişler emniyete götürmek için. Fakat burada bir arbede yaşanmış teslim olma olmama konusunda. 

Polisin silahını alarak rastgele ateş etmiş etrafa. Vuran gencin annesi de ayağından yaralanmış. Diğer polis de elinden yaralanmış.

Daha sonra kaçmaya çalışmış. Polisin silahını almış. Polisimiz başından aldığı kurşunla şehit oluyor.

Diğer kurşunlar da malzemelere ve cama isabet ediyor.'

Olay anına ilişkin görüntüler 👇

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