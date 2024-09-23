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67 Yaşında Kansere Yenik Düştü: Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti

67 Yaşında Kansere Yenik Düştü: Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 11:44 Son Güncelleme: 23.09.2024 - 12:15

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Tomris Giritlioğlu bir dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan Hatırla Sevgili dizisinin de yönetmenliğini yapmıştı.

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Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri filmi ile üne kavuşan yönetmen Tomris Giritlioğlu, ‘Kurşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’,‘Hatırla Sevgili’ gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenmişti.

1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri filmi ile üne kavuşan yönetmen Tomris Giritlioğlu, ‘Kurşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’,‘Hatırla Sevgili’ gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenmişti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Tuuba Büyüküstün mesajında şu ifadeleri kullandı: 👇

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Tuuba Büyüküstün mesajında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Çok şey öğrendim ondan. Tomris Giritlioğlu okulundan geçenlerdenim. Pek çok oyuncu ve yönetmen kazandırdı. İnandığına sonuna kadar inanırdı. İnat ederdi. Ve olurdu. Türk sinemasının, Türk televizyonunun, hepimizin başı sağ olsun.”

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