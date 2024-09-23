67 Yaşında Kansere Yenik Düştü: Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
67 Yaşında Kansere Yenik Düştü: Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Tomris Giritlioğlu bir dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan Hatırla Sevgili dizisinin de yönetmenliğini yapmıştı.
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Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri filmi ile üne kavuşan yönetmen Tomris Giritlioğlu, ‘Kurşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’,‘Hatırla Sevgili’ gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenmişti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Tuuba Büyüküstün mesajında şu ifadeleri kullandı: 👇
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