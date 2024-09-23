67 Yaşında Kansere Yenik Düştü: Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti

'Çok şey öğrendim ondan. Tomris Giritlioğlu okulundan geçenlerdenim. Pek çok oyuncu ve yönetmen kazandırdı. İnandığına sonuna kadar inanırdı. İnat ederdi. Ve olurdu. Türk sinemasının, Türk televizyonunun, hepimizin başı sağ olsun.”