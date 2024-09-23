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Pilotun Mesaisi Bitti, Yolcular Elazığ Havalimanı'nda Kaldı!

Pilotun Mesaisi Bitti, Yolcular Elazığ Havalimanı'nda Kaldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 11:04

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Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu 'Uçuş sürem doldu' deyince sefer ertesi güne ertelendi. Yolcular ilginç olay sonrası önce isyan etti ardından evlerine geri döndü. 

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Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular Elazığ Havalimanı'nda eşine az rastlanan bir olayla karşılaştı.

Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular Elazığ Havalimanı'nda eşine az rastlanan bir olayla karşılaştı.

19.15'te uçağın kalkmasını bekleyen yolcular önce uçuşun 20.00'ye ertelendiği anonsuyla karşılaştı. Saat 20.00'ı geçmesine rağmen hala uçağa alınmayan yolcular yetkililerle tartışmaya başladı.

19.15'te uçağın kalkmasını bekleyen yolcular önce uçuşun 20.00'ye ertelendiği anonsuyla karşılaştı. Saat 20.00'ı geçmesine rağmen hala uçağa alınmayan yolcular yetkililerle tartışmaya başladı.

Daha sonra pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiği ve sabah 09.00'a alındığını ortaya çıktı. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Daha sonra pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiği ve sabah 09.00'a alındığını ortaya çıktı. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.

İşte o anlar 👇

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