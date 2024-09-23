Pilotun Mesaisi Bitti, Yolcular Elazığ Havalimanı'nda Kaldı!

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Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular Elazığ Havalimanı'nda eşine az rastlanan bir olayla karşılaştı.
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19.15'te uçağın kalkmasını bekleyen yolcular önce uçuşun 20.00'ye ertelendiği anonsuyla karşılaştı. Saat 20.00'ı geçmesine rağmen hala uçağa alınmayan yolcular yetkililerle tartışmaya başladı.
Daha sonra pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiği ve sabah 09.00'a alındığını ortaya çıktı. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.
İşte o anlar 👇
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