Diyarbakır'da Dem Partili Belediye ‘Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi’nin Adını Değiştirdi!

Diyarbakır'da Kayapınar Belediye Meclisi'nin kararıyla “Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi”nin adı “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirildi. Söz konusu isim değişikliğine AK Parti'den de tepki geldi.