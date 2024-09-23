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Diyarbakır'da Dem Partili Belediye ‘Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi’nin Adını Değiştirdi!

Diyarbakır'da Dem Partili Belediye ‘Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi’nin Adını Değiştirdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 09:42

Diyarbakır'da Kayapınar Belediye Meclisi'nin kararıyla “Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi”nin adı “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirildi. Söz konusu isim değişikliğine AK Parti'den de tepki geldi. 

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Diyarbakırlılar, 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor.

Diyarbakırlılar, 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor.

Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşadığı yerlerden biri de Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde yaşıyordu.

Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşadığı yerlerden biri de Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde yaşıyordu.

DEM Partili Kayapınar Belediye Meclisi ise söz konusu spor kompleksinin adının 'mahalle ile uyumlu olma' iddiasıyla “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirdi.

DEM Partili Kayapınar Belediye Meclisi ise söz konusu spor kompleksinin adının 'mahalle ile uyumlu olma' iddiasıyla “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirdi.

35 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylamada AK Parti meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı belirtildi.

35 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylamada AK Parti meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı belirtildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak isim değişikliğine şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz."

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak isim değişikliğine şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz."

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