Diyarbakır'da Dem Partili Belediye ‘Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi’nin Adını Değiştirdi!
Diyarbakır'da Dem Partili Belediye ‘Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi’nin Adını Değiştirdi!
Diyarbakır'da Kayapınar Belediye Meclisi'nin kararıyla “Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi”nin adı “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirildi. Söz konusu isim değişikliğine AK Parti'den de tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakırlılar, 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Gaffar Okkan'ın adının yaşadığı yerlerden biri de Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde yaşıyordu.
DEM Partili Kayapınar Belediye Meclisi ise söz konusu spor kompleksinin adının 'mahalle ile uyumlu olma' iddiasıyla “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirdi.
35 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylamada AK Parti meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı belirtildi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak isim değişikliğine şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın