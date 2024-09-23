Konut Kredi Faizinde İndirim! İlk Adımı Ziraat Bankası Attı: Konut Kredisinde Yeni Faiz Oranı Açıklandı

Konut kredisi faizlerinde indirim beklentisine ilk karşılık Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti. 120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi 28 bin 966 lira oluyor.

Kaynak: NTV