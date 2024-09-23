Konut Kredi Faizinde İndirim! İlk Adımı Ziraat Bankası Attı: Konut Kredisinde Yeni Faiz Oranı Açıklandı
Konut Kredi Faizinde İndirim! İlk Adımı Ziraat Bankası Attı: Konut Kredisinde Yeni Faiz Oranı Açıklandı
Konut kredisi faizlerinde indirim beklentisine ilk karşılık Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti. 120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi 28 bin 966 lira oluyor.
Kaynak: NTV
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Türkiye'de uzun süredir yüksek seyreden faizler nedeniyle konut satışları da düşüş yaşadı.
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Piyasalar önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın politika faizlerinde düşüş beklerken, kredi ile ev alacakların gözü de uzun bir müddettir konut kredi faizlerinde yaşanabilecek olası bir düşüşteydi.
NTV'nin aktardığına göre, konut kredi faizleri konusundaki ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti.
Diğer kamu bankalarının benzer bir adım atıp atmayacağı şu an için bilinmiyor.
120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi 28 bin 966 lira oluyor.
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1 milyon liralık kredi için bankaya ödenen toplam rakam ise 3 milyon 475 bin 928 lira oluyor.
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