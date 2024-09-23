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Hiranur Vakfı Davasında Karar Çıktı: 6 Yaşında 'Evlilik' Skandalında Cazalar Açıklandı!

Hiranur Vakfı Davasında Karar Çıktı: 6 Yaşında 'Evlilik' Skandalında Cazalar Açıklandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 23.09.2024 - 12:32

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Baba Gümüşel 18 yıl 9 ay, Kadir İstekli ise 36 ay hapis cezası verildi. 

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