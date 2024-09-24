Eski FBI Ajanı, Şeyda Yılmaz Olayı Üzerinden Türkiye'de Polislerin Silah Kullanma Yetkisini Eleştirdi

YouTube'da 'Amerikalı Aynasız' adıyla silahlı olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski FBI ajanı Erdal Kaya, 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın vurulduğu görüntü üzerinden Türk polisine yeteri kadar yetki verilmediğini söyledi. Polisin silah kullanma yetki yasasında 'orantılı müdahale' yazdığını söyleyen Kaya, 'Orantı ne abi? Ne orantısı? Adam bıçakla saldırıyor, onun orantısı bazı savcılara göre ayağından vurmak. Ayaktan vurmak nereden çıktı. Bu değişmeli. Ayaktan vurmak kolay bir şey değil, vursan bile kişi etkisiz hale gelmeyebilir.' dedi.
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Türkiye, Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın yasını tutarken, bir yandan da durumun hukuki boyutu üzerinde tartışmalar sürüyor.
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Konuyla ilgili bir video çeken eski FBI ajanı Erdal Kaya ise duruma farklı bir noktadan baktı. Şeyda'nın silahını çekip şüpheliye doğru tuttuğunu söyleyen Kaya, "Bu polis arkadaş da sanırım yasalardan korktu. 'Ateş açsam hayatım yıkılır. Evime gidemem, hemen açığa alırlar.' diye düşündü sanırım." dedi.
Türk polisinin silah kullanma yetkisinin çok kısıtlı olduğunu söyleyen Kaya, hakim ve savcılara seslendi. Polislerin okulda göğüs şeklindeki bir hedefe atış yaparak eğitim yaptığını söyleyen Kaya, "Siz eğitimi bu şekilde verip sahada ayağa ateş etmesini bekliyorsunuz. Ayağa sıkılan mermide ıskalama oranı çok yüksek, mermi isabet etmeyip orada başkalarına da çarpabilir. Bacağından vurulup etkisiz hale gelmeyen, polisleri öldüren onlarca suçlu var." dedi.
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