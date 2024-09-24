Eski FBI Ajanı, Şeyda Yılmaz Olayı Üzerinden Türkiye'de Polislerin Silah Kullanma Yetkisini Eleştirdi

YouTube'da 'Amerikalı Aynasız' adıyla silahlı olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski FBI ajanı Erdal Kaya, 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın vurulduğu görüntü üzerinden Türk polisine yeteri kadar yetki verilmediğini söyledi. Polisin silah kullanma yetki yasasında 'orantılı müdahale' yazdığını söyleyen Kaya, 'Orantı ne abi? Ne orantısı? Adam bıçakla saldırıyor, onun orantısı bazı savcılara göre ayağından vurmak. Ayaktan vurmak nereden çıktı. Bu değişmeli. Ayaktan vurmak kolay bir şey değil, vursan bile kişi etkisiz hale gelmeyebilir.' dedi.