Topuklu ve Dar Ayakkabıların Ayaklara Zararını Anlatan Ortopedist'in Videosu Gündem Oldu
Topuklu ve Dar Ayakkabıların Ayaklara Zararını Anlatan Ortopedist'in Videosu Gündem Oldu
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Günlük yaşamda şıklığımızı ön planda tutarken, sağlığımızı ihmal edebiliyoruz. Dar ve yüksek topuklu ayakkabılar görünümümüzü güzelleştirse de, ayak sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturuyor.
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Prof. Dr. Gürkan Özkoç, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda bu konudaki yüksek topuklu ayakkabıların uzun vadeli zararlarını vurguladı.
Özkoç, Halgus valgus adı verilen baş parmak deformasyonunun genetik yatkınlıkla birlikte, dar ve topuklu ayakkabılarla tetiklendiğini belirtti.
Ve, "Bu ayakkabı muhtemelen böyle bir ayak için tasarlanmamış olmalı. Peki bu ayak bu ayakkabıya girer mi? 45 yaşına geldiğinizde 'Ayaklarım neden bu hale geldi?' diye sormayın!" dedi.
Özkoç ayrıca 2018 yılında yayınlanan bir makalede Afrika’nın Tanzanya ve Kenya bölgelerinde yaşayan Masai kabilesindeki kadınların ayaklarından bahsetti.
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"Masailer, Afrika'da özellikle Tanzanya ve Kenya'da yaşayan göçebe bir etnik grup. Bu kadınlar ya çıplak ayakla dolaşıyor ya da geri dönüştürülmüş araba lastiklerinden yapılmış ayakkabılar giyiyorlar.
''Günde 60 kilometreye kadar yürüyebildikleri belirtiliyor. Uzun mesafe yürümelerine rağmen bel ağrısı veya Halluks Valgus gibi deformitelerle neredeyse hiç karşılaşmıyorlar.''
''Ancak 'Onların genlerinde var' demeyin. Aynı kabilenin Tanzanya'nın Arusha kentindeki kadınlarında yapılan taramalarda, üçte birinde Halluks Valgus bulunmuş. Yani bu şık ayakkabılar, güzel ayakları mahvediyor."
İşte o bilgilendirici video:
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