Topuklu ve Dar Ayakkabıların Ayaklara Zararını Anlatan Ortopedist'in Videosu Gündem Oldu

Kadınlar olarak şıklık için bazen kendimize zarar verdiğimizin farkında mıyız? Ortopedist Prof. Dr. Gürkan Özkoç, sosyal medyada paylaştığı video ile dar ve yüksek topuklu ayakkabıların ayak sağlığımıza verdiği zararı gözler önüne serdi.