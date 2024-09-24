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Tayvan'da Yaşayan Bir Gurbetçi Trafikteki Düzeni Anlattı: "Yol Boşboş Kimse Karşıya Geçmiyor"

Tayvan'da Yaşayan Bir Gurbetçi Trafikteki Düzeni Anlattı: "Yol Boşboş Kimse Karşıya Geçmiyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 12:45

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YouTube'da 'Tayvan Adam' adıyla içerik üreten bir gurbetçi, ülkede kurallara uyma seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Boş bir yolda yayalar için yanan kırmızı ışıkta 1 kişinin bile geçmediğini söyleyen içerik üreticisi, 'Medeni ülkelerdeki bu tarz detaylar hayatı güzelleştiriyor. Eğer aynı yol Türkiye'de olsa insanların yüzde 80'inden fazlası 'Burada araç yok' deyip karşıya geçecekti. Ama böyle olduğu için de insanlar büyük caddelerde bile kırmızı ışıkta durmuyor. Ya kendi canlarına ya da başkasının canına zarar veriyor.' dedi. 

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Ailesiyle birlikte Tayvan'da yaşayan içerik üreticisi Uğur Rıfat Karlova, kuralların önemini anlattığı videosuyla sosyal medyada gündem oldu.

Ailesiyle birlikte Tayvan'da yaşayan içerik üreticisi Uğur Rıfat Karlova, kuralların önemini anlattığı videosuyla sosyal medyada gündem oldu.

Bu tarz olayların hayatı güzelleştirdiğini söyleyen Karlova, "Eğer aynı yol Türkiye'de olsa insanların yüzde 80'inden fazlası 'Burada araç yok' deyip karşıya geçecekti. Ama böyle olduğu için de insanlar büyük caddelerde bile kırmızı ışıkta durmuyor. Ya kendi canlarına ya da başkasının canına zarar veriyor." dedi.

Bu tarz olayların hayatı güzelleştirdiğini söyleyen Karlova, "Eğer aynı yol Türkiye'de olsa insanların yüzde 80'inden fazlası 'Burada araç yok' deyip karşıya geçecekti. Ama böyle olduğu için de insanlar büyük caddelerde bile kırmızı ışıkta durmuyor. Ya kendi canlarına ya da başkasının canına zarar veriyor." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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garibann

cezası fazla diye biliyorum