Tayvan'da Yaşayan Bir Gurbetçi Trafikteki Düzeni Anlattı: "Yol Boşboş Kimse Karşıya Geçmiyor"

YouTube'da 'Tayvan Adam' adıyla içerik üreten bir gurbetçi, ülkede kurallara uyma seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Boş bir yolda yayalar için yanan kırmızı ışıkta 1 kişinin bile geçmediğini söyleyen içerik üreticisi, 'Medeni ülkelerdeki bu tarz detaylar hayatı güzelleştiriyor. Eğer aynı yol Türkiye'de olsa insanların yüzde 80'inden fazlası 'Burada araç yok' deyip karşıya geçecekti. Ama böyle olduğu için de insanlar büyük caddelerde bile kırmızı ışıkta durmuyor. Ya kendi canlarına ya da başkasının canına zarar veriyor.' dedi.