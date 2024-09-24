Fenomen Buse Aydın, Kadın-Erkek Arkadaşlığını Yorumladı: "Erkekler Kadınla Arkadaş Olmaz, Pusucudur"

Kendisini sosyal medyada 'cinsel terapist' olarak tanıtan fenomen Buse Aydın, bu defa kadın ve erkeklerin arkadaşlığa bakışıyla ilgili konuştu. Kadınların, erkeklerle arkadaş olabileceğini ancak erkeklerin, kadınlarla sadece arkadaşlık düşünmediğini söyleyen Aydın, 'Erkekler pusucudur. Komşuda pişer bize de düşer. 'Kadın duygusal boşluğa düşer, belki teselli ederiz.' diye düşünür.' dedi.
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Sosyal medyada verdiği cinsellik tavsiyeleriyle tanınan ve kendisini 'cinsel terapist' olarak tanımlayan Buse Aydın, kadın ve erkek arasındaki arkadaş ilişkisine dair çarpıcı yorumlarda bulundu.
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Kadınların erkeklerle arkadaşlık kurabileceğini söyleyen Aydın, erkekler için ise "Erkekler pusucudur. Komşuda pişer bize de düşer. 'Kadın duygusal boşluğa düşer, belki teselli ederiz.' diye düşünür." dedi.
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