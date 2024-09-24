Otobüsten İndirildi: Köpeğiyle Seyahat Etmek İsteyen Yolcu ile Görevliler Arasında Tartışma Çıktı

Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşı karneli olan evcil hayvanlar (tehlike arz edenler hariç) belirli şartlara uyulduğunda yolcu otobüslerinde taşınabilir. Kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar, özel kilitli kafeslerde olmak şartıyla, bagaj bölümü dışında, hayvan sahibinin kucağında ya da oturduğu koltuğun önünde taşınabilir.