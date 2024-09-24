Görüş Bildir
Haberler
Video
Otobüsten İndirildi: Köpeğiyle Seyahat Etmek İsteyen Yolcu ile Görevliler Arasında Tartışma Çıktı

Otobüsten İndirildi: Köpeğiyle Seyahat Etmek İsteyen Yolcu ile Görevliler Arasında Tartışma Çıktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 10:18

İçerik Devam Ediyor

Şehirlerarası bir otobüste köpeğiyle seyahat etmek isteyen bir vatandaş, görevlilerle tartıştı. Olay, vatandaşın köpeğini kucağına alarak yolculuk yapmak istemesiyle başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evcil hayvanlarla seyahat etmenin yasal olduğunu belirten yolcu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne göre hayvanının taşınmasına engel olmadığını savundu. Ancak otobüs görevlileri bu talebi dikkate almadı.

Evcil hayvanlarla seyahat etmenin yasal olduğunu belirten yolcu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne göre hayvanının taşınmasına engel olmadığını savundu. Ancak otobüs görevlileri bu talebi dikkate almadı.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşı karneli olan evcil hayvanlar (tehlike arz edenler hariç) belirli şartlara uyulduğunda yolcu otobüslerinde taşınabilir. Kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar, özel kilitli kafeslerde olmak şartıyla, bagaj bölümü dışında, hayvan sahibinin kucağında ya da oturduğu koltuğun önünde taşınabilir.

Tartışmanın büyümesi üzerine köpeğiyle seyahat etmek isteyen yolcu, otobüsten indirildi. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine köpeğiyle seyahat etmek isteyen yolcu, otobüsten indirildi. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Videonun tamamı için👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
9
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın