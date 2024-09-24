Otobüsten İndirildi: Köpeğiyle Seyahat Etmek İsteyen Yolcu ile Görevliler Arasında Tartışma Çıktı

Şehirlerarası bir otobüste köpeğiyle seyahat etmek isteyen bir vatandaş, görevlilerle tartıştı. Olay, vatandaşın köpeğini kucağına alarak yolculuk yapmak istemesiyle başladı.
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Evcil hayvanlarla seyahat etmenin yasal olduğunu belirten yolcu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne göre hayvanının taşınmasına engel olmadığını savundu. Ancak otobüs görevlileri bu talebi dikkate almadı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine köpeğiyle seyahat etmek isteyen yolcu, otobüsten indirildi. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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