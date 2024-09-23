Bursa'da Fermuar Tekniğini Uygulayamayan Sürücüler Ambulansa Yol Vermek İsterken Trafiği Karıştırdı

Bursa’da ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, fermuar tekniğini kullanmakta zorlandı. Sürücüler, ambulansa yol açmak için çaba sarf ederken, trafiği daha da karıştırdı.
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Ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, fermuar tekniğini doğru bir şekilde uygulayamadı ve ambulansın geçişi daha da zorlaştı.
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Fermuar taktiğini doğru uygulamakta başarısız olan sürücülerin, ambulansa yol veremedikleri anlar kameralara yansıdı.
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Kendine gel bursa 😵💫