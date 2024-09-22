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Eniştenin Geline Yaptığı Jest Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: Evin Anahtarını Verince Gözyaşlarına Boğuldu

Eniştenin Geline Yaptığı Jest Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: Evin Anahtarını Verince Gözyaşlarına Boğuldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 21:35

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Bir düğün töreninde eniştenin, geline yaptığı jest sosyal medyada tartışma yarattı. Gelin, bu anlamlı jest karşısında gözyaşlarına boğuldu.

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Enişte, evinin anahtarını geline vererek "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz et ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık." sözleriyle davetlilerden büyük alkış aldı.

Enişte, evinin anahtarını geline vererek "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz et ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık." sözleriyle davetlilerden büyük alkış aldı.

Ancak bu duygu dolu an sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, damadın bu jestini gereksiz buldu ve gösteriş yapmakla eleştirdi.

Ancak bu duygu dolu an sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, damadın bu jestini gereksiz buldu ve gösteriş yapmakla eleştirdi.

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