Eniştenin Geline Yaptığı Jest Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: Evin Anahtarını Verince Gözyaşlarına Boğuldu

Bir düğün töreninde eniştenin, geline yaptığı jest sosyal medyada tartışma yarattı. Gelin, bu anlamlı jest karşısında gözyaşlarına boğuldu.
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Enişte, evinin anahtarını geline vererek "Yaptığım kayınbabama saygısızlık olmasın. Farz et ki babasının evine gidemedi, benim kapım her zaman ona açık." sözleriyle davetlilerden büyük alkış aldı.
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Ancak bu duygu dolu an sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, damadın bu jestini gereksiz buldu ve gösteriş yapmakla eleştirdi.
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