Hamilelik Simülatörünü Deneyen Çiftin Eğlenceli Anları Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Bir çift, hamilelik simülatörünü deneyimledikleri anları sosyal medyada paylaştı. Hamilelik sancılarını simüle eden cihazı kullanan çift, kadın ve erkek arasındaki dayanıklılık farkını gözler önüne serdi.
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Kadın, sancılara rağmen nispeten sakin kalırken, erkek arkadaşı simülatörün verdiği sancılara dayanmakta zorlandı.
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O eğlenceli anlar, sosyal medyada gündem oldu ve izleyenlerin yüzünde gülümseme bıraktı.
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