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Hamilelik Simülatörünü Deneyen Çiftin Eğlenceli Anları Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Hamilelik Simülatörünü Deneyen Çiftin Eğlenceli Anları Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 18:28

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Bir çift, hamilelik simülatörünü deneyimledikleri anları sosyal medyada paylaştı. Hamilelik sancılarını simüle eden cihazı kullanan çift, kadın ve erkek arasındaki dayanıklılık farkını gözler önüne serdi.

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Kadın, sancılara rağmen nispeten sakin kalırken, erkek arkadaşı simülatörün verdiği sancılara dayanmakta zorlandı.

Kadın, sancılara rağmen nispeten sakin kalırken, erkek arkadaşı simülatörün verdiği sancılara dayanmakta zorlandı.

O eğlenceli anlar, sosyal medyada gündem oldu ve izleyenlerin yüzünde gülümseme bıraktı.

O eğlenceli anlar, sosyal medyada gündem oldu ve izleyenlerin yüzünde gülümseme bıraktı.

İşte o anlar👇🎥

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