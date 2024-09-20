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Sokak Röportajında Bir Kadının Kombin Cevabı Hayrete Düşürdü: Kombinin Yarısından Fazlası Çalıntı Çıktı

Sokak Röportajında Bir Kadının Kombin Cevabı Hayrete Düşürdü: Kombinin Yarısından Fazlası Çalıntı Çıktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 14:42

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Bir sokak röportajında, kadına kombininin fiyatı soruldu ve verdiği yanıt izleyenleri hayrete düşürdü. Genç kadın, kombinin yarısından fazlasının çalıntı olduğunu itiraf ederek, tüm kombini için sadece 300 TL harcadığını açıkladı.

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Kombininin yarısından fazlasının çalıntı olduğunu açıklayan genç kadın, bazı kıyafetlerini eski sevgililerinden bazılarını ise çeşitli farklı yerlerden çaldığını açıkladı.

Kombininin yarısından fazlasının çalıntı olduğunu açıklayan genç kadın, bazı kıyafetlerini eski sevgililerinden bazılarını ise çeşitli farklı yerlerden çaldığını açıkladı.

Genç kadının çarpıcı açıklamaları sosyal tepkiye neden oldu.

Genç kadının çarpıcı açıklamaları sosyal tepkiye neden oldu.

İşte o anlar👇

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