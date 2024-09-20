Sokak Köpeklerini Seven Genç Kızdan "Kendinize Yazık" Diyen Adama Sert Cevap

Bir genç kız, sokak köpeklerine olan sevgisini göstermek için yolda dururken, yoldan geçen bir adamdan beklemediği bir tepki aldı.
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Adam, köpekleri sevdiği için genç kıza "kendinize yazık" diyerek eleştiride bulundu. Ancak genç kız, bu sözlere karşılık vererek durumu tersine çevirdi.
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"Kim ne derse desin, yaşatmak için uğraşacağım" diyen genç kıza, birçok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi.
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dayı hiç sevilmemiş üzücü
Allahın yarattığı canmış. sanki sinekleri, fareleri, kurtları başkası yarattı. işinize gelince nasıl da mevlana felsefesi kasıyorsunuz
onları da yaşatıyoruz rs cocugu rahat ol sen
alsın evinde yaşatsın, sokakta değil.