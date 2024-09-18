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Van'da "Tatlı Yemeyen Çocuk Kalmasın" Diyen Tatlı Ustası, Mahalleleri Gezerek Çocuklara Tatlı İkram Etti

Van'da "Tatlı Yemeyen Çocuk Kalmasın" Diyen Tatlı Ustası, Mahalleleri Gezerek Çocuklara Tatlı İkram Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 15:31

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Van'da 'Tatlı yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıkan tatlı ustası Atilla Karaca, motosikletiyle ücra mahalleleri gezerek, çocuklara tatlı ikram ediyor.

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Eşinin görev yaptığı okulda düzenlenen bir etkinlikte çocuklara tatlı ikram eden Atilla Karaca, kırsalda yaşayan çocuklara da ulaşmaya karar verdi.

Eşinin görev yaptığı okulda düzenlenen bir etkinlikte çocuklara tatlı ikram eden Atilla Karaca, kırsalda yaşayan çocuklara da ulaşmaya karar verdi.

Son iki yıldır motosikletiyle ücra yerleşim yerlerine giden Karaca, ziyaret ettiği okullarda kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara sunarak onlara tatlı bir sürpriz yapıyor.

Son iki yıldır motosikletiyle ücra yerleşim yerlerine giden Karaca, ziyaret ettiği okullarda kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara sunarak onlara tatlı bir sürpriz yapıyor.

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