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Tek Eliyle Araç Süren Dolmuş Şoförünün Tehlikeli Hareketleri Tepki Topladı

Tek Eliyle Araç Süren Dolmuş Şoförünün Tehlikeli Hareketleri Tepki Topladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 15:15

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Bir dolmuş şöförü, aracı tek eliyle sürerken sigara içip dizi izledi ve bir yandan da para saydı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Adeta 10 parmağında 10 marifet dedirten dolmuş şoförü, yolcuların can güvenliğini riske attığı gerekçesiyle tepki topladı.

Adeta 10 parmağında 10 marifet dedirten dolmuş şoförü, yolcuların can güvenliğini riske attığı gerekçesiyle tepki topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise olayı mizahi bir şekilde ele almayı ihmal etmedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise olayı mizahi bir şekilde ele almayı ihmal etmedi.

O anlar👇

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