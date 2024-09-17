Tek Eliyle Araç Süren Dolmuş Şoförünün Tehlikeli Hareketleri Tepki Topladı

Bir dolmuş şöförü, aracı tek eliyle sürerken sigara içip dizi izledi ve bir yandan da para saydı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Adeta 10 parmağında 10 marifet dedirten dolmuş şoförü, yolcuların can güvenliğini riske attığı gerekçesiyle tepki topladı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise olayı mizahi bir şekilde ele almayı ihmal etmedi.
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