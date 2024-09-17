Maddi Zorluklara Dikkat Çeken Genç Kız: "Herkesin Hakaret Ettiği Z Kuşağı Bazılarını Kurtaracak"

Sokak röportajında konuşan genç kız, Z kuşağının eleştirilen bir nesil olduğuna vurgu yaparak, toplumu kurtaracak olanın yine Z kuşağı olduğunu belirtti.
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Genç kız, Z kuşağının eleştirilen bir nesil olduğunu ancak bazılarını kurtaracaklarını ifade etti. Başarılı olabilmek için çok çalışmaları gerektiğini belirten genç, bunun maddi zorluklarla engellendiğini söyledi.
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Sınavlara hazırlanmak için yüzlerce kitaba ihtiyaç duyduğunu söyleyen genç, sadece iki kitap alabilecek durumda olduğunu dile getirerek, ekonomik koşulların eğitimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
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