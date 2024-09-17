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Maddi Zorluklara Dikkat Çeken Genç Kız: "Herkesin Hakaret Ettiği Z Kuşağı Bazılarını Kurtaracak"

Maddi Zorluklara Dikkat Çeken Genç Kız: "Herkesin Hakaret Ettiği Z Kuşağı Bazılarını Kurtaracak"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 14:27

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Sokak röportajında konuşan genç kız, Z kuşağının eleştirilen bir nesil olduğuna vurgu yaparak, toplumu kurtaracak olanın yine Z kuşağı olduğunu belirtti.

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Genç kız, Z kuşağının eleştirilen bir nesil olduğunu ancak bazılarını kurtaracaklarını ifade etti. Başarılı olabilmek için çok çalışmaları gerektiğini belirten genç, bunun maddi zorluklarla engellendiğini söyledi.

Genç kız, Z kuşağının eleştirilen bir nesil olduğunu ancak bazılarını kurtaracaklarını ifade etti. Başarılı olabilmek için çok çalışmaları gerektiğini belirten genç, bunun maddi zorluklarla engellendiğini söyledi.

Sınavlara hazırlanmak için yüzlerce kitaba ihtiyaç duyduğunu söyleyen genç, sadece iki kitap alabilecek durumda olduğunu dile getirerek, ekonomik koşulların eğitimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Sınavlara hazırlanmak için yüzlerce kitaba ihtiyaç duyduğunu söyleyen genç, sadece iki kitap alabilecek durumda olduğunu dile getirerek, ekonomik koşulların eğitimlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

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