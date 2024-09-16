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Aşkım Kapışmak Uyardı: "Rastgele Cinsel İlişkide Karşınızdaki Kişinin Travmaları Size Geçebilir"

Aşkım Kapışmak Uyardı: "Rastgele Cinsel İlişkide Karşınızdaki Kişinin Travmaları Size Geçebilir"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 22:24 Son Güncelleme: 16.09.2024 - 22:40

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Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, insan ilişkileri ve psikoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. Kişisel gelişim ve iletişim konularında birçok seminere katılan Kapışmak, son açıklamasıyla cinsel ilişkilerin psikolojik etkilerine dikkat çekti.

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Aşkım Kapışmak, cinsel ilişkiler konusunda önemli uyarılarda bulundu, herkesle rastgele cinsel ilişkiye girmenin duygusal ve psikolojik etkileri olabileceğini belirtti.

Aşkım Kapışmak, cinsel ilişkiler konusunda önemli uyarılarda bulundu, herkesle rastgele cinsel ilişkiye girmenin duygusal ve psikolojik etkileri olabileceğini belirtti.

Orgazm sırasında yoğun duyguların ateşlenmesiyle birlikte, kişinin geçmiş travmalarının karşılıklı olarak birbirine geçebileceğini vurgulayan Kapışmak, cinsel ilişkide karşınızdaki kişinin travmaları ve psikolojik sıkıntılarının size de geçebileceğini ifade etti.

Orgazm sırasında yoğun duyguların ateşlenmesiyle birlikte, kişinin geçmiş travmalarının karşılıklı olarak birbirine geçebileceğini vurgulayan Kapışmak, cinsel ilişkide karşınızdaki kişinin travmaları ve psikolojik sıkıntılarının size de geçebileceğini ifade etti.

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Murat Alanyurt

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