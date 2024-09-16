Aşkım Kapışmak Uyardı: "Rastgele Cinsel İlişkide Karşınızdaki Kişinin Travmaları Size Geçebilir"

Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, insan ilişkileri ve psikoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. Kişisel gelişim ve iletişim konularında birçok seminere katılan Kapışmak, son açıklamasıyla cinsel ilişkilerin psikolojik etkilerine dikkat çekti.