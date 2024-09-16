Aşkım Kapışmak Uyardı: "Rastgele Cinsel İlişkide Karşınızdaki Kişinin Travmaları Size Geçebilir"

Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, insan ilişkileri ve psikoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. Kişisel gelişim ve iletişim konularında birçok seminere katılan Kapışmak, son açıklamasıyla cinsel ilişkilerin psikolojik etkilerine dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşkım Kapışmak, cinsel ilişkiler konusunda önemli uyarılarda bulundu, herkesle rastgele cinsel ilişkiye girmenin duygusal ve psikolojik etkileri olabileceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orgazm sırasında yoğun duyguların ateşlenmesiyle birlikte, kişinin geçmiş travmalarının karşılıklı olarak birbirine geçebileceğini vurgulayan Kapışmak, cinsel ilişkide karşınızdaki kişinin travmaları ve psikolojik sıkıntılarının size de geçebileceğini ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
herkez bir yolunu buluyor ünlü olmak için bu arkadaşta sanki türkiyede tıp okudu 12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi almış,Ardından M... Devamını Gör
10-15 sene sonra taliban basij rejiminde ic hesaplasmani yapican pompanedio ve pompa magazin editorleri..