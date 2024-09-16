Şakanın Dozu Biraz Kaçmış Dedirtti: Gaza Gelen Damat Gelinin Kafasını Pastaya Gömdü!

Bir düğünde yaşanan ilginç anlar, konukları şaşkına çevirdi. Pasta kesme sırasında damadın yaptığı beklenmedik şaka, sosyal medyada tepki topladı.
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Pasta kesme anında damat, herkesin keyifli anlar yaşadığı sırada aniden gelinin kafasını pastaya batırdı. Saatlerce düğüne hazırlanmış olan gelinin yaşadığı bu durum, sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi.
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Gelin, durumu bozuntuya vermese de bu beklenmedik şakanın onu ne kadar güldürdüğünü bilemiyoruz tabi..
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