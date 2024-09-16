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Şakanın Dozu Biraz Kaçmış Dedirtti: Gaza Gelen Damat Gelinin Kafasını Pastaya Gömdü!

Şakanın Dozu Biraz Kaçmış Dedirtti: Gaza Gelen Damat Gelinin Kafasını Pastaya Gömdü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 18:13

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Bir düğünde yaşanan ilginç anlar, konukları şaşkına çevirdi. Pasta kesme sırasında damadın yaptığı beklenmedik şaka, sosyal medyada tepki topladı.

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Pasta kesme anında damat, herkesin keyifli anlar yaşadığı sırada aniden gelinin kafasını pastaya batırdı. Saatlerce düğüne hazırlanmış olan gelinin yaşadığı bu durum, sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi.

Pasta kesme anında damat, herkesin keyifli anlar yaşadığı sırada aniden gelinin kafasını pastaya batırdı. Saatlerce düğüne hazırlanmış olan gelinin yaşadığı bu durum, sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi.

Gelin, durumu bozuntuya vermese de bu beklenmedik şakanın onu ne kadar güldürdüğünü bilemiyoruz tabi..

Gelin, durumu bozuntuya vermese de bu beklenmedik şakanın onu ne kadar güldürdüğünü bilemiyoruz tabi..

İşte o anlar👇

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