Sevgilisinin Baş Harfini Tırnağına Yazdıran Genç Kadın, 3 Saat Yol Gidip Sürpriz Yaptı!

Tırnağına sevgilisinin baş harfini yazdıran @aybukeakyazi isimli TikTok kullanıcısı, 3 saatlik yolculuğun ardından bu sürprizi göstermek için sevgilisinin yanına gitti.
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Uzun bir mesafeyi kat ettikten sonra sevgilisinin yanına ulaşan genç kadın, sevgilisini arayarak aşağı inmesini söyledi.
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Erkek arkadaşı, bu jest karşısında mutluluğunu gizleyemedi. TikTok'ta paylaşılan bu romantik anlar, beğeni topladı ve "Tövbe haşa ama biz cidden hiç sevilmemiş olabilir miyiz?" gibi esprili yorumlara yol açtı.
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