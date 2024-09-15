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Sevgilisinin Baş Harfini Tırnağına Yazdıran Genç Kadın, 3 Saat Yol Gidip Sürpriz Yaptı!

Sevgilisinin Baş Harfini Tırnağına Yazdıran Genç Kadın, 3 Saat Yol Gidip Sürpriz Yaptı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 23:01

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Tırnağına sevgilisinin baş harfini yazdıran @aybukeakyazi isimli TikTok kullanıcısı, 3 saatlik yolculuğun ardından bu sürprizi göstermek için sevgilisinin yanına gitti.

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Uzun bir mesafeyi kat ettikten sonra sevgilisinin yanına ulaşan genç kadın, sevgilisini arayarak aşağı inmesini söyledi.

Uzun bir mesafeyi kat ettikten sonra sevgilisinin yanına ulaşan genç kadın, sevgilisini arayarak aşağı inmesini söyledi.

Erkek arkadaşı, bu jest karşısında mutluluğunu gizleyemedi. TikTok'ta paylaşılan bu romantik anlar, beğeni topladı ve "Tövbe haşa ama biz cidden hiç sevilmemiş olabilir miyiz?" gibi esprili yorumlara yol açtı.

Erkek arkadaşı, bu jest karşısında mutluluğunu gizleyemedi. TikTok'ta paylaşılan bu romantik anlar, beğeni topladı ve "Tövbe haşa ama biz cidden hiç sevilmemiş olabilir miyiz?" gibi esprili yorumlara yol açtı.

O anlar için👇

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