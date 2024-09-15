Norveç'te Çalışanı Olmayan İlginç Market: Giriş Kredi Kartıyla Çıkış Alışverişle!

Bir sosyal medya kullanıcısı, Norveç'in Mandal şehrindeki çalışanı olmayan bir marketi tanıttı. 24 saat açık ve çalışanı olmayan market, sosyal medyada ilgi gördü.
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Norveç'te bulunan bu ilginç markete girebilmek için yapmanız gereken tek şey kredi kartınızı okutmak. Marketten çıkmak içinse mutlaka bir ürün satın almanız gerekiyor.
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Küçük ve sakin bir mahallede yer alan bu modern market, kasiyersiz ve tamamen otomatik bir sistemle çalışıyor. Türkiye’de böyle bir uygulamanın nasıl karşılanacağı ise merak konusu.
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