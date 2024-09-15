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Norveç'te Çalışanı Olmayan İlginç Market: Giriş Kredi Kartıyla Çıkış Alışverişle!

Norveç'te Çalışanı Olmayan İlginç Market: Giriş Kredi Kartıyla Çıkış Alışverişle!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:48

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Bir sosyal medya kullanıcısı, Norveç'in Mandal şehrindeki çalışanı olmayan bir marketi tanıttı. 24 saat açık ve çalışanı olmayan market, sosyal medyada ilgi gördü.

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Norveç'te bulunan bu ilginç markete girebilmek için yapmanız gereken tek şey kredi kartınızı okutmak. Marketten çıkmak içinse mutlaka bir ürün satın almanız gerekiyor.

Norveç'te bulunan bu ilginç markete girebilmek için yapmanız gereken tek şey kredi kartınızı okutmak. Marketten çıkmak içinse mutlaka bir ürün satın almanız gerekiyor.

Küçük ve sakin bir mahallede yer alan bu modern market, kasiyersiz ve tamamen otomatik bir sistemle çalışıyor. Türkiye’de böyle bir uygulamanın nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

Küçük ve sakin bir mahallede yer alan bu modern market, kasiyersiz ve tamamen otomatik bir sistemle çalışıyor. Türkiye’de böyle bir uygulamanın nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

İşte o market👇

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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