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'Dünyanın En Zor İşi': La Jument Deniz Fenerinde 1 Yıl Çalışmak İçin 1.2 Milyon Dolar Teklif Ediliyor!

'Dünyanın En Zor İşi': La Jument Deniz Fenerinde 1 Yıl Çalışmak İçin 1.2 Milyon Dolar Teklif Ediliyor!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 11:38

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Fransa’daki La Jument deniz fenerinde çalışmak için bir yıl kalmayı kabul edenlere 1.2 milyon dolar teklif ediliyor. Ancak bu zorlu görevde dev dalgalar, sert rüzgarlar ve tamamen izole bir yaşam var.

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Uğur Önver’in paylaştığı bilgilere göre, Fransa’nın batısındaki açık denizlerde yer alan ve dev dalgalarla ünlü bu deniz fenerinde 1 yıl boyunca çalışmak için tam 1.2 milyon dolar teklif ediliyor.

Uğur Önver’in paylaştığı bilgilere göre, Fransa’nın batısındaki açık denizlerde yer alan ve dev dalgalarla ünlü bu deniz fenerinde 1 yıl boyunca çalışmak için tam 1.2 milyon dolar teklif ediliyor.

Ancak, burada kalmaya en uzun süre dayanan kişinin bile yalnızca 9 gün dayanabildiği söyleniyor.

Fenerde kalmayı kabul edenler, dünyayla tüm iletişimlerini kesip adeta hapis hayatı yaşıyor. Yemekler ayda sadece bir kez tekneyle getiriliyor ve bu süre zarfında sürekli dev dalga sesleri arasında uyumaya çalışmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Fenerde kalmayı kabul edenler, dünyayla tüm iletişimlerini kesip adeta hapis hayatı yaşıyor. Yemekler ayda sadece bir kez tekneyle getiriliyor ve bu süre zarfında sürekli dev dalga sesleri arasında uyumaya çalışmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Siz bu fenerde çalışabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

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