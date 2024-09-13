'Dünyanın En Zor İşi': La Jument Deniz Fenerinde 1 Yıl Çalışmak İçin 1.2 Milyon Dolar Teklif Ediliyor!

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Uğur Önver’in paylaştığı bilgilere göre, Fransa’nın batısındaki açık denizlerde yer alan ve dev dalgalarla ünlü bu deniz fenerinde 1 yıl boyunca çalışmak için tam 1.2 milyon dolar teklif ediliyor.
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Fenerde kalmayı kabul edenler, dünyayla tüm iletişimlerini kesip adeta hapis hayatı yaşıyor. Yemekler ayda sadece bir kez tekneyle getiriliyor ve bu süre zarfında sürekli dev dalga sesleri arasında uyumaya çalışmak neredeyse imkansız hale geliyor.
Videonun tamamı için:
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