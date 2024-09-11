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"Ya Bu Erkolar Niye Böyle": Eşiyle Kızının Prenses Gibi Hazırlandığı Akşam Yemeğinde Şort ve Terlik Giydi

"Ya Bu Erkolar Niye Böyle": Eşiyle Kızının Prenses Gibi Hazırlandığı Akşam Yemeğinde Şort ve Terlik Giydi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 19:33

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Ailesiyle birlikte güzel bir akşam yemeğine çıkan sosyal medya kullanıcısı @sahraerdili, paylaştığı video ile 'bu erkolar neden böyle' dedirtti.

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Sosyal medya kullanıcısı, ailesiyle akşam yemeğine çıktıkları anları paylaştı ve kızıyla uyumlu kombinlerini gösterdi.

Sosyal medya kullanıcısı, ailesiyle akşam yemeğine çıktıkları anları paylaştı ve kızıyla uyumlu kombinlerini gösterdi.

Eşinin, elbise ve şık giysiler içindeki karısı ve kızının yanında şort ve terlik giymesi gözlerden kaçmadı. Bu durum, sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çekti ve "Bu erkekler neden böyle?" şeklinde yorumlar aldı.

Eşinin, elbise ve şık giysiler içindeki karısı ve kızının yanında şort ve terlik giymesi gözlerden kaçmadı. Bu durum, sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çekti ve "Bu erkekler neden böyle?" şeklinde yorumlar aldı.

Videonun tamamı için👇

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