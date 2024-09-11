Adana'da Üst Geçide Çizilen Seksek Çocukları Sevindirirken Yaşlıları da Çocukluğuna Götürdü

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bir üst geçide eskiden sokakların vazgeçilmezi olan seksek oyunu çizildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üst geçide çizilen ’seksek çizgisi’ çocukları mutlu ederken, bu çizgi yaşlıları da çocukluğuna götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenciler, okul yolunda ve dönüşte üst geçitte seksek oynamaya başladı. Basit ve nostaljik seksek oyunu, çocukları ekrandan uzaklaştırıp fiziksel aktiviteye yönlendirirken, gençlerin de ilgisini çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın