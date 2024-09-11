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Adana'da Üst Geçide Çizilen Seksek Çocukları Sevindirirken Yaşlıları da Çocukluğuna Götürdü

Adana'da Üst Geçide Çizilen Seksek Çocukları Sevindirirken Yaşlıları da Çocukluğuna Götürdü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 14:07

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Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bir üst geçide eskiden sokakların vazgeçilmezi olan seksek oyunu çizildi.

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Üst geçide çizilen ’seksek çizgisi’ çocukları mutlu ederken, bu çizgi yaşlıları da çocukluğuna götürdü.

Üst geçide çizilen ’seksek çizgisi’ çocukları mutlu ederken, bu çizgi yaşlıları da çocukluğuna götürdü.

Öğrenciler, okul yolunda ve dönüşte üst geçitte seksek oynamaya başladı. Basit ve nostaljik seksek oyunu, çocukları ekrandan uzaklaştırıp fiziksel aktiviteye yönlendirirken, gençlerin de ilgisini çekti.

Öğrenciler, okul yolunda ve dönüşte üst geçitte seksek oynamaya başladı. Basit ve nostaljik seksek oyunu, çocukları ekrandan uzaklaştırıp fiziksel aktiviteye yönlendirirken, gençlerin de ilgisini çekti.

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