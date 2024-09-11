Biz Edit Ülkesiyiz! Edit Yarışması Olsa Kesin Kazanırdı Diyeceğiniz Efsane Editler

Bir X kullanıcısının attığı “Uluslararası edit yarışması olsaydı, kesinlikle bu birinci olurdu” tweeti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tweetin altına gelen birbirinden etkileyici editler adeta bir görsel şölen sundu. Sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılıklarını konuşturduğu ve tüyleri diken diken eden bu editleri sizler için derledik.