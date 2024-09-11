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TikTok Akımı Kaza ile Sonuçlandı: "Ona Ne Kadar Güveniyorsun?" Akımında Sevgilisine Çarptı

TikTok Akımı Kaza ile Sonuçlandı: "Ona Ne Kadar Güveniyorsun?" Akımında Sevgilisine Çarptı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 11:19

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TikTok’ta popüler hale gelen “Ona ne kadar güveniyorsun?” akımı, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken tehlikeli sonuçlarıyla da gündemde.

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Akımın gereği olarak sevgililer, birbirlerine olan güvenlerini kanıtlamak için arabaların önüne geçiyor ve hızla gelen sevgililerinin fren yapmasını bekliyor.

Akımın gereği olarak sevgililer, birbirlerine olan güvenlerini kanıtlamak için arabaların önüne geçiyor ve hızla gelen sevgililerinin fren yapmasını bekliyor.

Akımın diğer videolarından bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇

Ancak bu kez, frene geç basan bir sürücü, aracını durduramayarak sevgilisine çarptı.

Ancak bu kez, frene geç basan bir sürücü, aracını durduramayarak sevgilisine çarptı.

İşte o anlar 👇

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