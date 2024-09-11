TikTok Akımı Kaza ile Sonuçlandı: "Ona Ne Kadar Güveniyorsun?" Akımında Sevgilisine Çarptı

TikTok’ta popüler hale gelen “Ona ne kadar güveniyorsun?” akımı, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken tehlikeli sonuçlarıyla da gündemde.
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Akımın gereği olarak sevgililer, birbirlerine olan güvenlerini kanıtlamak için arabaların önüne geçiyor ve hızla gelen sevgililerinin fren yapmasını bekliyor.
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Ancak bu kez, frene geç basan bir sürücü, aracını durduramayarak sevgilisine çarptı.
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