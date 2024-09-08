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Yine TikTok Yine Akım! Güven Testi Diye Canını Tehlikeye Atanlar

Yine TikTok Yine Akım! Güven Testi Diye Canını Tehlikeye Atanlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 23:42

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Akımlar mecrası TikTok’ta her geçen gün daha da ilginç videolarla karşılaşıyoruz. Bu seferki akım ise sevgilileriyle güven testi yapanlar. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Ona ne kadar güveniyorsun?” akımında, sevgilisine güvenlerini kanıtlamak için arabaların önlerine geçiyorlar.

“Ona ne kadar güveniyorsun?” akımında, sevgilisine güvenlerini kanıtlamak için arabaların önlerine geçiyorlar.

Ve hızla gelen sevgililerinin fren yapmalarını bekliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Ve hızla gelen sevgililerinin fren yapmalarını bekliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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