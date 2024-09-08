Yine TikTok Yine Akım! Güven Testi Diye Canını Tehlikeye Atanlar

Akımlar mecrası TikTok’ta her geçen gün daha da ilginç videolarla karşılaşıyoruz. Bu seferki akım ise sevgilileriyle güven testi yapanlar. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Ona ne kadar güveniyorsun?” akımında, sevgilisine güvenlerini kanıtlamak için arabaların önlerine geçiyorlar.
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Ve hızla gelen sevgililerinin fren yapmalarını bekliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
İşte o anlar 👇
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