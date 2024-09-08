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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Düğünü İçin Yılın Editi Geldi: “TV8’in Meşhur Reklamları”

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Düğünü İçin Yılın Editi Geldi: “TV8’in Meşhur Reklamları”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 22:24

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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çiftin düğünü merakla beklenirken o geceden paylaşılan görüntüler konuşulmaya devam ediyor.

Detaylardan burada bahsetmiştik.👇

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Şimdilerdeyse sosyal medyanın gündeminde düğün için yapılan bir edit var.

Şimdilerdeyse sosyal medyanın gündeminde düğün için yapılan bir edit var.

TV8 izleyenler bilir ki, programların en heyecanlı kısmında reklamlar başlar. Editte de Acun Ilıcalı’dan ‘Evet’i duyacağımız anda reklamların başlaması izleyicileri güldürdü.

TV8 izleyenler bilir ki, programların en heyecanlı kısmında reklamlar başlar. Editte de Acun Ilıcalı’dan ‘Evet’i duyacağımız anda reklamların başlaması izleyicileri güldürdü.

İşte o edit 👇

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