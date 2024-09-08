Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Düğünü İçin Yılın Editi Geldi: “TV8’in Meşhur Reklamları”

Narin’in Cenaze Bekleme Alanında Bir Kadının “Gidin Yalan Konuşun” Dediği Anlar Dikkat Çekti

19 Gündür Olay Yerinde Olan Muhabirden Dikkat Çeken Açıklama: "Bir Şey Gördüm, Söyleyemiyorum"