Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın Düğünü İçin Yılın Editi Geldi: “TV8’in Meşhur Reklamları”

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çiftin düğünü merakla beklenirken o geceden paylaşılan görüntüler konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerdeyse sosyal medyanın gündeminde düğün için yapılan bir edit var.
TV8 izleyenler bilir ki, programların en heyecanlı kısmında reklamlar başlar. Editte de Acun Ilıcalı’dan ‘Evet’i duyacağımız anda reklamların başlaması izleyicileri güldürdü.
İşte o edit 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın