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Sergen Deveci'den Engin ve Dilan Polat Çiftinin Tahliyesine Gönderme

Sergen Deveci'den Engin ve Dilan Polat Çiftinin Tahliyesine Gönderme

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 21:03

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Engin-Dilan Polat çiftinin tahliye edilmesinin ardından, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Tahliye haberine bazı sosyal medya kullanıcıları sevinçle yaklaşırken, bazıları ise kararı sert bir şekilde eleştirdi.

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Oyuncu Sergen Deveci de Engin-Dilan Polat çiftinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada paylaştığı videoyla tahliye kararına gönderme yaptı.

Oyuncu Sergen Deveci de Engin-Dilan Polat çiftinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada paylaştığı videoyla tahliye kararına gönderme yaptı.

"Ödeme vergiyi oğlum boş ver. Okuma, ödeme yeni Türkiye"

"Ödeme vergiyi oğlum boş ver. Okuma, ödeme yeni Türkiye"

Videonun tamamı için 👇

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