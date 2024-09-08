Sergen Deveci'den Engin ve Dilan Polat Çiftinin Tahliyesine Gönderme

Engin-Dilan Polat çiftinin tahliye edilmesinin ardından, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Tahliye haberine bazı sosyal medya kullanıcıları sevinçle yaklaşırken, bazıları ise kararı sert bir şekilde eleştirdi.
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Oyuncu Sergen Deveci de Engin-Dilan Polat çiftinin serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada paylaştığı videoyla tahliye kararına gönderme yaptı.
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"Ödeme vergiyi oğlum boş ver. Okuma, ödeme yeni Türkiye"
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