Can Bonomo'dan Hayranına Sürpriz! Gitarını İmzalatmak İsteyen Gencin Hayali Gerçekleşti

Can Bonomo’nun en büyük hayranlarından biri olan genç, gitarını imzalatmak için ünlü sanatçının her konserine katıldı. Uzun süredir beklediği bu an sonunda gerçekleşti ve genç hayranı, Can Bonomo ile buluştu.
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Can Bonomo ile tanışıp gitarını imzalatmak isteyen genç hayranı, hayalini gerçekleştirmek için ünlü şarkıcının neredeyse her konserine katıldı.
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Genç hayranının bu özel isteğini geri çevirmeyen Can Bonomo, harekete geçerek hayranıyla tanıştı ve gitarını imzalayarak bu unutulmaz anı yaşattı.
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